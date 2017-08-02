Гнилой дом для сирот: новый скандал на Урале

Таборы, Свердловская область, , 07:15 — REGNUM В Таборинском районе Свердловской области — скандал с домом для выпускников детских домов. Новостройка оказалась не пригодной для проживания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

За помощью в прокуратуру обратился один из сирот. Он заявил, что в этом доме невозможно жить. Проверка подтвердила слова сироты. Выяснилось, что в этом доме имеются следы плесени, в жилище — стойкий запах, основание пола деформировано, вспучено и уже пришло в негодность.

Прокуратура через суд добилась того, чтобы обязать администрацию района отремонтировать дом. Чиновники попытались обжаловать это решение. Но областной суд встал на сторону надзорного ведомства и судебный акт уже вступил в законную силу.

В самой администрации корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось получить комментария. Отметим, подобный случай в Свердловской области не единичный. Ранее скандал с непригодными для жилья домами вспыхнул в селе Махнёво.