Шах и мат: Минобрнауки РФ готовит очередные новшества для школ

Москва, , 20:20 — REGNUM В каждой российской школе появятся факультативы по шахматам. Такая договорённость достигнута в ходе встречи министра образования и науки РФ Ольги Васильевой с президентом Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым, состоявшейся ещё в июле 2017 года.

Васильева подчеркнула, что изучение шахмат в школе должно стать обязательным, однако только в рамках внеурочной деятельности. Она убеждена, что шахматы должны быть в каждой школе уже с 1 класса, поскольку даёт основу для интеллектуального развития ребёнка. Многие родители на самом деле давно поддерживают идею, а вот смогут ли заинтересовать самих детей, пока вопрос. Да, и хватит ли в РФ специалистов на эти шахматные кружки, когда даже в городах, не то чтобы в сёлах в школах не хватает обычных учителей-предметников.

Стоит отметить, что в ряде регионов РФ уже реализуют идею «всеобщего шахматного образования». Например, азам игры в шахматы с 2016 года обучают школьников Московской и Калужской областей.

Читайте подробнее: ФИДЕ реализует в Калужской области международный проект «Шахматы в школах»

«Ход конем»: Подмосковных первоклашек научат играть в шахматы

Введение шахмат как обязательного предмета в школах возможно при наличии соответствующих педагогов, считает Директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. Как она сообщила корреспонденту ИА REGNUM, инициатива создания профильных уроков выглядит положительной, но важным моментом является наличие квалифицированных преподавателей, которые смогу увлечь детей методикой игры в шахматы.

«Этот вопрос обсуждается очень давно, и даже когда ставился вопрос о количестве уроков физкультуры в неделю с учетом ограниченности спортивных залов в школах, было предложение этот третий урок сделать именно уроком шахмат. Например, Калмыкия давно уже ввела шахматы в обязательную программу и свои успехи в математике и даже в языках она связывает с тем, что у них так или иначе введены шахматы», — подчеркнула Абанкина.

По ее словам, в крупных городах ввести шахматы как дисциплину легче, а распространить на все регионы достаточно трудно. При этом педагоги обязательно должны владеть не только технологией игры, но и уметь интересно подать саму идею шахмат. Так, во многих частных садах для детей 4−5 лет уже существуют игровые формы работы с шахматными фигурами.

Читайте также: Шахматы в школу — «странная идея, когда нужно много исправлять»

«Неслучайно шахматы относят к спорту, потому что по умению концентрироваться, побеждать, принимать стратегические решения, эта игра стоит того, чтобы называться серьёной, спортивной, развивающей. Если педагоги есть, можно включить и в обязательную часть, если педагогов нет, лучше оставлять факультативом», — отметила эксперт.

По словам члена комиссии Общественной Палаты РФ по развитию науки и образования Азамата Тлисова, решение внести шахматы в качестве факультатива в школах полезно с точки зрения интеллектуальных форм взаимодействия. Это знак того, что Министерство образования внимательно следит за составлением программ в школах и не боится вводить новые формы в учебный процесс.

«Думаю, что участие огромной плеяды шахматистов страны в том, чтобы поддержать наши юные дарования в стремлении их к саморазвитию — это хорошая возможность получения дополнительных навыков, развития мышления у школьников. Я знаю, что в ряде регионов традиционно проходят юношеские турниры по шахматам на базе школ, и такое официальное сотрудничество может быть очень полезным», — считает Тлисов.

Директор МБОУ «Привольненская СОШ» Зульфия Ягофарова также опасается, что при реализации инициативы школы столкнутся с дефицитом квалифицированных кадров.

«Замысел по введению в школах факультатив по шахматам хорош, но при реализации этого проекта в сельских школах может возникнуть кадровая проблема. Надо найти учителя-профессионала, без такого специалиста дело не пойдет. У нас в школе есть кружок «Шахматы». Его ведёт сотрудник местной спортшколы, которая оплачивает тарификационные часы в нашей школе именно по части шахматной секции. Факультативы, безусловно, нужны, тем более, когда математику разделили на «базу» и «профиль». Математическое образование ослабло, его необходимо усиливать, шахматы для этого отличный вариант», — отметила Ягофарова.

Читайте также: В Псковской области будут обучать педагогов по шахматам

Консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области Александр Аникин напротив, полагает, что шахматы могут как раз сформировать методически грамотные преподавательские кадры.

«Думаю, что это не хуже, чем преподавать школьникам «Историю религии» или «Православную культуру». Культура состоит не в наборе штампов, а в умении мыслить и осмыслять информацию. Уверен, что шахматы развивают именно такое мышление, без дополнительного зазубривания материала, которое сейчас стало традицией в российской школе», — добавил Аникин.

Кирсан Илюмжинов на встрече с министром образования Ольгой Васильевой подчеркнул, что программы изучения шахмат в школах активно осуществляются в 180 странах мира. Например, в Армении и Вьетнаме шахматы введены как обязательный предмет. Он также предложил закрепить право на получение дополнительных баллов при поступлении в вузы абитуриентам, которые являются победителями шахматных чемпионатов всероссийского и международного уровней.