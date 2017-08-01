Расселение ветхого жилья: новый дом под Екатеринбургом разваливается

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 20:55 — REGNUM На Урале чиновников обвиняют в халатности при расселении ветхого жилья. Под прицел правоохранительных органов попали сотрудники мэрии Верхней Пышмы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дома были построены в посёлке Кедровом по контракту, который в ноябре 2014 года заключило Управление капитального строительства Верхней Пышмы. Дома должна была построить одна из частных фирм. В мае 2016 года дома были приняты по акту, а в июне оформлено разрешение на их ввод в эксплуатацию. При этом позднее выяснилось, что дома не отвечают установленным требованиям. Из бюджета пришлось выделять дополнительные 1,5 млн рублей, чтобы устранить выявленные нарушения.

Как заявлял в июне депутат Государственной думы Андрей Альшевских, строители проигнорировали требования техрегламентов и проектной документации. «В результате новоселы получили в подарок от государства барак XXI века с кучей проблем: плесенью, затопленным подвалом и другими неприятностями. И это при полном попустительстве администрации Верхней Пышмы, которая не контролировала работы, хотя была обязана», — заявил Альшевских.

По его словам, на ситуацию с домами он обращал внимание прокуратуры в феврале 2017 года. 28 февраля в адрес директора ООО и главы администрации Верхней Пышмы были внесены представления. Акты прокурорского реагирования были рассмотрены и удовлетворены, говорится в официальном ответе прокуратуры, а виновные должностные лица наказаны. При этом в том же документе отмечается, что к июню часть нарушений до сих пор не устранена.

СКР уже возбудил уголовное дело по факту халатности. Фигурантов пока нет. Сейчас следователи допрашивают сотрудников мэрии Верхней Пышмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловские власти намерены забрать у муниципалитетов полномочия по заказу проектирования и строительства домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Поводом для этого стали нарушения, выявленные в некоторых территориях.

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