«Закрывают вид на храм»: в Челябинске спешно убирают ларьки с шаурмой

Челябинск, , 19:05 — REGNUM В центре Челябинска демонтировали киоски, продававшие фастфуд. В ходе благоустройства с гостевых маршрутов в городе будет вывезено порядка 600 временных строений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первыми под «чистку» попали ларьки в районе Алого Поля, на пересечении проспектов Свердловского и Ленина. Накануне, 31 июля мэр Челябинск Евгений Тефтелев потребовал избавить Челябинск от заведений, продающих «шаурму». Градоначальник распорядился навести порядок на гостевых маршрутах, начиная с Алого Поля.

Решительной борьбе с киосками, торгующими фастфудом, предшествовало на прошлой неделе посещение территории Курчатовского района Челябинска губернатором Борисом Дубровским. Глава региона 28 июля поручил привести в надлежащий вид гостевые маршруты, которые определены для встречи гостей на саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. Особенно бурно отреагировал Дубровский на ларьки, закрывающие вид на храм Святой Троицы. По мнению губернатора Челябинской области, Челябинск является столицей Южного Урала, а значит к знаковым местам, таким как храмы, нужно относиться бережно.

Мнение главы Южного Урала стало руководством к действию мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который быстро отреагировал на замечания, наведением порядка практически сразу занялись соответствующие службы. Сегодня, 31 июля, службой эвакуации были вывезены ларьки с Алого Поля. Перед решительными действиями городские власти уведомили собственников временных строений о найденных нарушениях, и о расторжении договоров аренды. Часть ларьков собственники демонтировали самостоятельно, часть были вывезены городской службой. Стоимость эвакуации составила порядка семи тысяч рублей. Киоски были размещены на специально отведенных площадках, с которых собственники, при предъявлении документов, смогут их забрать, оплатив затраты по демонтажу.

Отметим, власти Южного Урала готовятся к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске. В ходе подготовки были рассмотрены и утверждены гостевые маршруты, в них вошло 27 улиц города. В Центральном районе — Кирова, Красная, Тимирязева, проспект Ленина. На Северо-Западе — Братьев Кашириных, 250-летия Челябинска, Комсомольский проспект и другие. В Тракторозаводском районе — Героев Танкограда, Первой Пятилетки и другие, в Ленинском районе — Гагарина, Дзержинского и Новороссийская. В гостевые маршруты входит и автодорога из Аэропорта «Баландино». В планах городских властей также обустроить остановки общественного транспорта, один из проектов благоустройства предполагает оборудование остановочные комплексы туалетами, банкоматам и однотипными рекламными конструкциями.

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