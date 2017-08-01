Малахов ещё работает на «Первом канале», но ему уже ищут замену

Москва, , 18:46 — REGNUM Никем не подтверждённая информация о том, что популярный телеведущий Андрей Малахов собрался уходить с «Первого канала» продолжает распространяться и порождает всё новые слухи. Так, сегодня, 1 августа, радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на некий «осведомлённый источник» сообщила, что руководство «Первого канала» рассматривает на место телеведущего Андрея Малахова двух кандидатов, которые «не принадлежат к кругу известных медийных персон».

Напомним, 31 июля в СМИ появилась информация, что Малахов якобы уходит с «Первого канала», где он ведет популярное ток-шоу «Пусть говорят» и «Субботний вечер с Андреем Малаховым», в холдинг ВГТРК.

При этом утверждалось, что уход Малахова связан с возвращением на «Первый канал» продюсера Натальи Никоновой, которая работала на «Первом» девять лет назад.

Вся эта информация пока не получила ни одного официального подтверждения. Ни «Первый канал», ни ВГТРК, ни сам Малахов не дали каких-либо внятных комментариев. Лишь пресс-служба холдинга ВГТРК заявила, что прием на работу Малахова в данный момент «физически невозможен», так как всё начальство холдинга в отпусках.

Что касается Малахова, то он находится в Баку, где ведет фестиваль «Жара» и никаких комментариев не даёт.

Теперь те же СМИ, что распространили неподтверждённую информацию об уходе Малахова, утверждают, со ссылкой на «осведомлённые источники», что «Первый канал» уже подыскивает Малахову замену. Якобы «Первый канал» ищет двух мужчин, которые бы не были известными медийными персонами.