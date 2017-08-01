«Конкурсные процедуры НКО требуют уточнения критериев получения грантов»

Москва, , 18:51 — REGNUM Последний конкурс на президентские гранты свидетельствует о росте проектной грамотности располагающихся в регионах НКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил ректор образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергей Зуев.

«По сравнению с преддущими конкурсами значительно упала доля грантов, полученные в обеих столицах — порядка 16−17%. Это ниже, чем в предыдущие периоды. Для меня это в значительной степени знаковое событие. Не знаю, как будет на последующих турах, но проектная культура в регионах, видимо, значительно подросла за последнее время. И качество заявок, в общем, достаточно высокая. Не на всех территориях, но во всяком случае во многих», — заявил Зуев.

Читайте также: «Рост профессионализма и нехватка денег» — итоги конкурса НКО

При этом в конкурсе принимали участие заявители с очень разными культурными, социальными и даже политическими бекграундами — проектная грамотность вне зависимости от сферы деятельности является важным моментом с точки зрения существования негосударственных организаций, и оценивалась она соответствующе, подчеркнул эксперт.

«Преимущество во всяком случае той процедуры, на которой я присутствовал, на последней волне рассмотрения заявок — она заключается в том, что экспертные оценки касались прежде всего качества проектов вне зависимости от каких-либо смысловых акцентов», — указал он.

По его словам, сам характер обсуждения, те критерии, которые там выставлялись в качестве основных — вполне соответствуют духу конкурса открытость разного рода подходам.

«В одной номинации могли присутствовать организации, которые к одному и тому же историческому факту могут относиться совершенно по-разному. Но эта разность отношений никак не влияла на уровень оценки, потому что обсуждалась и оценивалась проектная культура», — констатировал ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук».

«В целом на меня, как на нового члена экспертного совета, это (конкурсная работа) произвело довольно благоприятное впечатление. Фонд президентских грантов берёт на себя такую фактически центральную роль в поддержки сети НКО, структур, которые как-то связаны с гражданским обществом — это очень правильный подход, который я бы поддерживал», — добавил он.

Впрочем, по мнению эксперта, конкурсный процесс всё ещё не лишён определённых недостатков. В частности, есть проблема определения негосударственных общественных организаций как некоммерческих. В то же время «негосударственные организации могут вполне заниматься деятельностью, которая приносит в том числе и прибыль», указал Зуев.

Он отметил, что в связи с этим может быть желательно дальнейшее уточнение критериальной базы: кого можно признавать грантополучателем в рамках конкурсной процедуры, а кого нет. Эти уточнения, скорее всего, будут в дальнейшем постепенно происходить, допустил эксперт.

«С моей точки зрения с порога отметать такие организации не следует — ведь согласно правовым положениям, если таковая прибыль используется на цели. Заявленные в уставе организации, то всё нормально. И я бы даже это поддерживал — умение правильно план построить, умение ориентироваться в экономической ситуации», — добавил он.

1 августа Фонд президентских грантов опубликовал полный список некоммерческих организаций, выигравших первый в этом году конкурс на получение господдержки на реализацию значимых общественных проектов. Главной особенностью конкурса стала значительная доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. При этом Москва стала лидером по числу проектов-победителей (181 проект) и по объему распределенной суммы (903,7 млн рублей).

Самыми востребованными темами стали охрана здоровья, поддержка научных и образовательных проектов, социальное обслуживание.