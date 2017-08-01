Для фермеров Ленобласти организуют ярмарки в Петербурге

Всеволожск, Ленинградская область, , 18:39 — REGNUM Фермеры Ленинградской области смогут реализовывать свою продукцию на ярмарках в Санкт-Петербурге. Решение о том, как это будет организовано, будет принято до конца лета. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе заседания координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства во Всеволожском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Фермерам нужны ярмарки в Санкт-Петербурге. Жители просят. Фермерам надо встретиться с потребителями города», — зачитал Дрозденко вопрос-просьбу жителя региона.

Глава Ленобласти рассказал, что встречался с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко в рамках празднования Дня Военно-морского флота, и как раз говорил с ним на эту тему.

«Ему тоже непонятно, почему его подчиненные не могут организовать ярмарки для наших фермеров. Мы договорились, что наши специалисты отдельно встретятся, и мы подумаем, как реализовать специализированные ярмарки для фермеров. По крайней мере, мы над этим вопросом подумаем. Думаю, до конца августа какой-то ответ на этот вопрос, какое-то решение реальное мы найдем», — сказал Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленобласти ранее заявлял, что фермеры региона объединятся в кооперативы с целью продвижения свей сельхозпродукции в крупные федеральные торговые сети. При этом, сетям будет предложено добровольно-принудительно увеличивать в своём ассортименте долю продукции из Ленобласти.

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