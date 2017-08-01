Тамбовский губернатор: К развитию турбизнеса надо подходить творчески

Тамбов, , 17:52 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал сегодня, 1 августа, с инспекционной целью в Инжавинском районе, где дал ряд рекомендаций по развитию туристического потенциала, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Александр Никитин оценил туристический потенциал Тамбовской области на примере Инжавинского района.

«Для того, чтобы реализовать поставленные президентом Владимиром Путиным задачи перед регионами по развитию туризма, у нас есть все условия: географическое преимущество, ландшафт, удивительная природа. Господь Бог создал у нас неописуемо красивую природу, а наша задача — создать необходимую инфраструктуру для удобства туристов», — отметил губернатор.

Он побывал в селе Караул, где сейчас восстанавливают родовое гнездо Чичериных. Усадебный комплекс является объектом культурного наследия федерального значения и может стать еще одной жемчужиной Тамбовщины.

Новые перспективы в развитии детского туризма появятся у региона благодаря созданию в селе Караул спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский Артек». Территория комплекса площадью 14 тысяч квадратных метров представляет собой единый ансамбль из трёх зон: административно-общественная, спортивная и хозяйственная. Лагерь будет работать в круглогодичном режиме. А отдыхать и заниматься спортом здесь будут дети из разных регионов. Около трети спортивно-оздоровительного комплекса будет предназначена для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Тема сельского хозяйства плотно сопряжена с темой туризма. Одной из задач по развитию сельских территорий должно стать как раз усиление туристической направленности», — отметил Александр Никитин.

Один из успешных региональных проектов этого направления — туристический комплекс «Русская деревня». Сегодня сюда приезжает большое количество туристов из разных регионов. Комплекс расположен на правом берегу реки Вороны. Здесь соединились две зональные особенности природы: наличие северных лесов так называемой европейской тайги и природа степей. Благодаря «своей живописности и разнообразию ландшафта эти места просто созданы для отдыха», заверяют власти. Гости усадьбы проживают в барском доме постройки 1907 года, относящемся к архитектуре позднего классицизма. Здесь создана инфраструктура для отдыха: есть ресторан, уютные номера, большой сад, пляжная территория и даже смотровая площадка, откуда с помощью телескопов можно наблюдать за звездным небом.

Экологический туризм активно развивается в заповеднике «Воронинский», который располагается на территории двух административных районов Тамбовской области (Инжавинского и Кирсановского) и состоит из двух больших и десяти малых участков в долине реки Ворона и ее притоков. Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским центром федерального значения. Развитие экотуризма — одно из приоритетных направлений политики региональной власти, отметил Александр Никитин и рекомендовал творчески подходить к организации туристического бизнеса. К примеру, создать мобильное приложение как канал распространения информации о заповеднике.

Отметим, весной в Тамбовской области впервые шла неделя туризма «Отдыхаем дома!», направленная на развитие туристической сферы региона. Ранее Тамбовщина в рамках федеральной программы «Духовное наследие регионов Центрального Федерального округа» получила грант на установку 50 знаков туристской навигации. Как ранее сообщало ИА REGNUM, метки указывают путь к объектам историко-культурного и духовного наследия на территории региона. В частности, знаки указывают направление к таким памятникам как Боголюбский кафедральный собор в Мичуринске, Никольская Мамонтовская пустынь, деревянная Михаило-Архангельская церковь в селе Терновое Инжавинского района, Свято-Троицкий храм в селе Бондари.