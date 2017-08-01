Смертность на дорогах: Карелия бьёт прошлогодние показатели

Петрозаводск, , 17:51 — REGNUM В правительстве Карелии отчитались о ситуации на дорогах республики. Как доложил начальник регионального управления ГИБДД Андрей Червочкин, за шесть месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 259 дорожно-транспортных происшествий, в которых 41 человек погиб и 333 получили ранения. В сравнении с прошлым годом число ДТП снизилось на 15%, а количество пострадавших в них — на 12%. Вместе с тем, зафиксирован рост погибших в авариях — на 17%.Так, 29 июля примерно в 16:50 на 33 км автодороги Петрозаводск — Суоярви женщина за рулем Volkswagen не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем. В результате ДТП тяжелые травмы получили 5 человек, в том числе ребенок. Позже в больнице скончалась 19-летняя девушка.

Через два дня в Пудожском районе на 507 километре трассы Вологда — Медвежьегорск 40-летний мужчина за рулем Renault Sandero врезался в Ford Transit. Водитель Renault погиб на месте до приезда скорой. Кроме того, пострадали его пассажиры — жители Московской области. 36-летнюю женщину, а также двоих детей 13 и 6 лет с травмами доставили в больницу, пишет информационное агентство «Республика Карелия».

Также, по словам Андрея Червочкина, за первое полугодие в республике уменьшилось число ДТП в результате того, что водители превысили скорость. В два раза сократилось количество аварий по вине нетрезвых автолюбителей. На 18,5% меньше произошло ДТП с участием пешеходов, на 3% — с участием детей.

Наиболее неблагоприятной, как отметил Андрей Червочкин, остается ситуация на дорогах федерального значения: здесь произошло около трети от всех ДТП и зафиксирован каждый второй смертельный случай. В этом году на федеральных трассах почти на четверть выросло и число погибших: в 90 дорожных происшествиях погибли 26 человек, 127 получили ранения. Большая часть погибших — примерно 60% — иногородние жители и 40% — местные. Основными причинами аварий стали нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. В целом с начала года патрули ДПС зафиксировали 1034 выезда «на встречку».

«В связи с тем, что число дорожных аварий увеличилось, МВД России приняло решение о целесообразности использования мобильных устройств фото-видео-фиксации нарушений «Визир». На территории Карелии они уже используются около месяца», — рассказал Андрей Червочкин.

Руководство республики рекомендовало ГИБДД активизировать работу по обеспечению безопасности дорожного движения на федеральных трассах, активнее выявлять нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения, рассказали в пресс-службе регионального правительства.