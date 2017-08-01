Тверской губернатор предлагает увеличить число часов по физике в школах

Тверь, , 17:40 — REGNUM Больше внимания изучению естественных науку, в частности, математики и физики, необходимо уделять в школах Тверской области. Такой вывод был сделан по итогам ЕГЭ в регионе 1 августа, на заседании правительства области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Одним из главных результатов проведения единого государственного экзамена в Тверской области в этом году стало повышение среднего балла, полученного выпускниками, почти по всем предметам и снижение количества выпускников, не получивших аттестат.

«Министерству образования необходимо продумать систему поощрения учебных заведений, которые показали лучшие результаты. В то же время в школах, где результаты неудовлетворительные, необходимо разработать и реализовать «дорожные карты» по повышению качества обучения», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, выпускники тверских школ предпочитают гуманитарные науки естественным, и именно по ним по показывают высокие результаты. Так, средний балл по русскому языку в этом году составил 70, тогда как по профильной математике (предмет выпускники сдают по выбору) — 45,5, по физике — 51,8.

«Технические науки дают большие возможности для развития личности. Наши программисты — одни из лучших в мире. Необходимо поднимать уровень знаний выпускников по этим предметам и их популярность в школьной среде», — подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Возможные пути решения этих задач — увеличение количества часов данных предметов в школах, открытие новых физико-математических классов. Глава региона поручил направить предложение об этом в министерство образования РФ.

Для повышения квалификации педагогов на базе средней общеобразовательной школы №17 с углубленным изучением математики создан центр инновационного развития.

«Работа нашей инновационной площадки — большое подспорье для повышения качества преподавания математики и получения высоких результатов по данному предмету среди учеников. Ежегодно у нас проходят обучение около сотни преподавателей региона, а также ведется работа с детьми, желающими получить углубленные знания», — отметила директор учреждения Елена Кучина.

Отметим, что в этом году в Тверской области ЕГЭ сдавали 6 тыс. 059 человек. 37 выпускников получили результаты в 100 баллов, из них 17 — за ЕГЭ по русскому языку. Более 80 баллов получили 2 тыс. 063 человека. Многие из отличников выбрали для дальнейшего обучения тверские вузы.