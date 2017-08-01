Аптечный скандал разгорается в Чувашии

Чебоксары, , 17:20 — REGNUM В Чувашии в центре лекарственного скандала оказалась государственная аптечная сеть «Фармация». Власти считают, что в одной из аптек здесь бесконтрольно продавали рецептурный противоэпилептический препарат, поставки которого были в 20 раз выше, чем во все другие аптеки сети «Фармация». Покупателями были в основном молодые люди. Примечательно, что ранее госпредприятие возглавлял Валерий Филимонов, который в прошлом году стал спикером Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о препаратах габапентина, относящихся к противоэпилептическим средствам и отпускаемых по рецепту. Факт «бесконтрольной реализации» в одной из аптек Алатыря был поднят на планерке в правительстве после жалоб и звонков жителей города, которые сообщили об «активной» продаже препаратов. Было также отмечено, что он приобретается в основном молодыми людьми.

В Минздраве Чувашии подтвердили: в I полугодии 2017 года в алатырскую аптеку было поставлено 240 упаковок препарата, в то же время во все аптеки ГУП «Фармация», расположенные на территории республики, — 11 упаковок, из них реализовано всего четыре. В аптечной сети заверяют, что препараты выдавались по рецептурным бланкам.

«К нам звонят простые люди, обеспокоенные тем, что происходит у них в городе. А заведующая аптекой, имея медицинское образование, продает эти препараты и думает, в первую очередь, о прибыли?» — задал вопрос, оставшийся в релизе без ответа, глава Чувашии Михаил Игнатьев.

По данному факту принято решение о проведении служебной проверки в отношении аптеки и Центральной районной больницы Алатырского района. Будет проверен порядок назначения и выписки рецептов на получение препаратов, организация учета и хранения рецептурных бланков в больнице, а также условия хранения и порядок отпуска препаратов в аптеке. В Минздраве республики отмечают, что в настоящее время принято решение временно приостановить отпуск препаратов с действующим веществом габапентин во всей аптечной сети ГУП «Фармация».

Отметим, что в 2014 году ГУП «Фармацию» уличили в продаже «фанфуриков», что вскрылось в ходе рабочей поездки Михаила Игнатьева в Алатырь. Хотя именно эта сеть одной из первых подписала меморандум об отказе от их продажи — исключение составили препараты, которые отпускаются по рецепту. Напомним, ранее предприятие возглавлял Валерий Филимонов, который в 2016 году стал спикером республиканского парламента. Его ненадолго сменил в этой должности Дмитрий Матвеев, который до этого работал вице-губернатором Кировской области, а в июне 2017 года переехал в Пермский край.

Напомним, в 2016 году Михаил Игнатьев после смертельных случаев отравления настойками боярышника в Иркутске поручил приостановить продажу «фанфуриков» на территории Чувашии.

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