Испанский суд экстрадировал в США гражданина РФ, обвиняемого в хакерстве

Мадрид, , 17:06 — REGNUM Испанский суд принял решение экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова, которому предъявлены обвинения в киберпреступлениях. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает Национальная судебная палата Испании.

В ходе заседания, которое состоялось 20 июля, испанский суд пришел к выводу, что американская юрисдикция вполне компетентна для проведения суда над Лисовым. Несмотря на то, что Лисов в США не находится, большинство жертв его якобы киберпреступлений проживают в этой стране, утверждает суд.

Также суд не признал аргументы адвокатов Лисова, которые указывали, что факты, в которых его подозревают совершенно некорректны, юрисдикция американских властей отсутствует, а международный ордер на арест Лисова был издан уже после его задержания в Барселоне.

Все эти доводы суд отверг и теперь защита Лисова планирует обжаловать это решение.

Напомним, Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года на основании запроса США, которые объявили его в международный розыск.

Дело в том, что в США Лисова подозревают в разработке «банковского трояна» NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных.

Сотрудники спецслужб при изучении серверов во Франции и Германии обнаружили базы данных с похищенной информацией, а также остатки средств. Каких-либо прямых доказательств причастности Лисова к этому преступлению представлено не было.

При этом американские спецслцужбы считают, что Лисов работал не один, а в составе «преступной организации». Расследование этого дела в США идёт с 2014 года.

Если Лисов будет экстрадирован, то в США ему грозит до 35 лет тюрьмы.