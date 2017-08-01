В Ярославской области впервые пройдет фестиваль «Бурлаки вдоль Волги»

Рыбинск, Ярославская область, , 16:53 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области проведут реконструкцию-фестиваль «Бурлаки вдоль Волги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сотрудники экспозиционного комплекса «Советская эпоха».

Фестиваль «Бурлаки вдоль Волги» посвящён 240-летию города. Сотрудники экспозиционного комплекса «Советская эпоха» проводят реконструкцию-фестиваль «Бурлаки вдоль Волги». В нем примут участие команды — «артели бурлаков», которые будут транспортировать груженое судно. Туристы в интерактивной форме наймутся в артель купца и потянут по Волге груженую баржу «Виктория». Участниками выдадут специальную бурлацкую одежду. Каждая команда должна пройти дистанцию в 200 метров. Кто быстрее — тот и победил.

Фестиваль дает возможность наглядно представить эпоху бурлачества за счет вовлечения гостей праздника в реконструкцию сцен жизни бурлаков: знакомства с фольклором, обычаями и ритуалами, кухней, специфическим языком.

«Бурлаки» отведают настоящую бурлацкую уху, споют бурлацкую песню «Эх, дубинушка ухнем!»

«Мы попробовали тянуть судно в прошлом году и эта акция имела большой успех, поэтому мы сделали фестиваль. В нем примут участие 12 команд. Туристическое агентство даже привезет несколько команд из Шуи и Иванова», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор ДК «Волжский» Любовь Глухова.

Участникам реконструкции выдадут похвальный лист бурлака, лапти и сладкий приз. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным, привлекая все больше туристов в Ярославский край.