Доходы населения Мурманской области упали почти на 3 процента

Мурманск, , 16:52 — REGNUM В январе-мае 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 36 120 рублей в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 2,8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это следует из информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-май текущего года сложилась в размере 50 628,9 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года она увеличилась на 3,9%, в реальном исчислении — снизилась на 1%», — сказано в документе.

Напомним, ещё в марте 2017 года сообщалось о том, что в регионе зафиксирован рост заработной платы. Так, в начале года среднедушевые денежные доходы населения составляли 26 516 рублей в месяц, превысив уровень января 2016 года на 10,5%, прирост в реальном выражении составил 5,1%.

В то же время, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года среднедушевые денежные доходы населения оказались ниже уровня 2015 года на 8,8%.

Добавим, по данным специалистов, снижение реальных денежных доходов населения было обусловлено двумя факторами. Во-первых, отрицательной динамикой реальной заработной платы и реального размера пенсии, отсутствием индексации денежного довольствия военнослужащих, снижением доходов от вкладов в банках и от предпринимательской деятельности; во-вторых, пересчётом органами статистики объема денежных доходов населения за 2015 год в сторону увеличения на 2,6%, на 8,5 млрд рублей.

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На фоне происходящего в Мурманской области продолжают фиксировать отток населения. По информации ИА REGNUM, 500 человек уехало из Мурманска с начала года. В целом, специалисты прогнозируют снижение среднегодовой численности населения региона за период 2016—2019 годов на 17,2 тыс. человек. Спустя несколько лет она должна составить 747 тыс. человек.

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