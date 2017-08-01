Северный завоз: 10 тысяч тонн угля доставят из Мурманска в Якутию

Мурманск, , 16:11 — REGNUM В Мурманском морском торговом порту (ПАО «ММТП») завершена погрузка 10 тысяч тонн угля на сухогруз Арктического морского пароходства «Таймыр», судно направится в Нижнеянский речной порт, расположенный на севере Якутии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 августа в пресс-службе порта.

«Это уже вторая партия топлива, перегружаемая мурманскими портовиками в рамках программы Северного завоза — в начале месяца аналогичный объём был отправлен на сухогрузе «Тамбей», — пояснил пресс-секретарь порта Богдан Хмельницкий. — Маршрут судов пролегает по трассе Северного морского пути. Доставляемый запас топлива обеспечит функционирование труднодоступных населённых пунктов, расположенных на Арктическом побережье».

Как добавил Хмельницкий, также по программе Северного завоза в Мурманском морском торговом порту осуществляется перевалка каботажных контейнеров. За первые шесть месяцев 2017 года в ПАО «ММТП» обработано 868 контейнеров общим весом более 10 тысяч тонн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом объём перевозимых грузов из Мурманска по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 10 процентов. По данным министерства экономического развития Мурманской области, в январе-июне 2017 года организациями транспорта региона было перевезено 18,2 млн тонн различных грузов.

Специалисты связывают увеличение объёма в том числе с наращиванием экспортных перевозок угля и прочих сухогрузов, а также перевозок наливных грузов в каботажном виде плавания.

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