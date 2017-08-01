На Петербург обрушатся грозы, на Ленобласть — град

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Погода в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России существенно ухудшится со 2 августа. Об этом сообщает Росгидромет.

Согласно прогнозам, в среду, 2 августа, в Петербурге утром и днем ожидается дождь, во второй половине дня он превратится в ливень, местами — в грозу. Южный и юго-западный ветер будет достигать скорости в 10−15 м/с, особенно вечером.

Кроме того, над Ленинградской, Псковской и Новгородской областями также пройдут «очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», сообщают в Росгидромете. Шквалистое усиление ветра ожидают до 18−23 м/с.

Температура воздуха в Петербурге 2 августа опустится до 19−20 градусов тепла, атмосферное давление будет понижаться. В четверг, 3 августа, дожди продолжатся, хотя станет на градус теплее. Тем не менее, на данный момент синоптики предполагают, что тучи над Петербургом не рассеются все последующие две недели, дожди будут лить ежедневно, в конце текущей недели ожидаются грозы.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу призывает граждан соблюдать осторожность, воздерживаться от длительных поездок при сильном дожде, а при грозе вообще лучше не выходить из дома, говорят спасатели, а также держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать телефона и других электроприборов. На улице лучше не прятаться под высокие деревья, не стоит купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде.