Ко Дню города в московском парке «Коломенское» появится сеть велодорожек

Москва, , 15:45 — REGNUM Ко Дню города на территории музея-заповедника «Коломенское» запустят сеть велодорожек, протяжённостью более трёх километров, сообщает 1 августа пресс-служба администрации города.

Отмечается, что веломаршрут начнется у входа в музейный комплекс со стороны станции метро «Каширская», пройдет по 2-й улице Дьяково Городище, обогнёт Дьяковский сад и пересечет его. Маршрут построят так, чтобы жители и гости столицы смогли увидеть дворец Алексея Михайловича и церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

«В «Коломенском» создается специально оборудованный велосипедный маршрут с учетом сложившейся дорожно-тропиночной сети. При этом сохраняются зеленые насаждения и ландшафт. Охраняемые природные территории комплекса затрагиваться не будут», — сообщили в пресс-службе.

Все подготовительные работы начались ещё прошлой осенью и были восстановлены весной. Сейчас благоустройство маршрута закончено на 80%. Планируется, что до конца лета нанесут разметку и установят более десятка знаков «Велосипедная дорожка».

«В следующем году в Дьяковском саду откроется пункт проката спортивного инвентаря. На территории «Коломенского» есть три таких пункта: на Ярмарочной площади, на Набережной у причала и у входа № 6 со стороны станции метро «Каширская», — отметили в пресс-службе.

В администрации также добавили, что в 2018 году велодорожная сеть может быть расширена до пяти километров, а маршрут может пройти недалеко от Голосов оврага, где в самом центре парка протекает ручей, есть каменный мост и древние камни.

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