Минздрав планирует нивелировать дефицит врачей за два-три года

Москва, , 15:32 — REGNUM Минздрав намерен нивелировать дефицит врачей в течение двух-трех лет. Об этом сообщила президенту РФ Владимиру Путину сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«По нашим прогнозам, нам достаточно будет от двух до трех лет, чтобы полностью этот дефицит нивелировать», — сказала она.

По данным Минздрава, в первичном звене не хватает 10,7 тыс. участковых терапевтов и педиатров и около 24 тыс. врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям.

Кроме того, по словам Скворцовой, около 10 тыс. населенных пунктов в стране имеют проблемы с обеспечением медицинской помощью.

«Тем не менее на 1 января 2017 года у нас сохраняются из наших 157 тысяч 9900 населенных пунктов, население которых имеет ограничения и риски по доступности в соответствии с нормативом медицинской помощи того или иного рода», — указала министр.

По данным министерства на начало 2017 года, в РФ насчитывается 80 тыс. населенных пунктов с населением до 100 человек, из них 8 тыс. 866 пунктов не имеют доступа к медпомощи в шаговой доступности. Населенных пунктов с населением от 100 до 1 тыс. человек в стране около 43 тыс., им не хватает 865 фельдшерско-аккушерских пунктов. В поселках с населением от 1 до 10 тыс. человек не хватает 169 сельских амбулаторий.