В Ярославской области воссоздадут футбольный «Матч смерти»

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:21 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области состоится реконструкция футбольного «матча смерти» 1942 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Киевская любительская футбольная команда «Старт» сыграла в оккупированном немцами Киеве 9 августа 1942 года с немецкой командой. Против киевских футболистов играла команда «Flakelf» (сборная, собранная из солдат и офицеров противовоздушной обороны, а также лётчиков и механиков киевского аэродрома). Советские футболисты, несмотря на угрозу расстрела, выиграли этот матч. Через некоторое время после этой игры ряд футболистов-киевлян оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны.

В 2017 году исполняется 75 лет легендарному матчу. В память о героях футбола в Переславле-Залесском 12 августа в 17.00 часов на стадионе «Центральный» состоится матч-реконструкция «Реванш ФК «Старт» — ФК «Flakelf» с участием футбольных клубов. Переславля-Залесского, военно-исторических клубов Владимира, Сергиева-Посада, Москвы и Переславля-Залесского.

«Для участников матча пошита футбольная форма тех времен. Они выйдут и будут играть по сценарию того легендарного матча. Вокруг стадиона будет воссоздана атмосфера оккупированного Киева. Советские игроки выйдут на матч под дулами автоматов и лай сторожевых немецких овчарок. На самом деле вокруг этого матча создано много легенд, но мы выпустим специальную программку, где расскажем всю правду об этом событии», — сказала корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта: Светлана Иванова.

О том с каким счетом закончится матч и что будет потом, организаторы пока молчат.