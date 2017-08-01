«Программа «Городская среда» — новый стандарт качества красноярских дворов»

Красноярск, , 15:30 — REGNUM В этом году в рамках федеральной программы «Городская среда», инициированной фракцией партии «Единая Россия» в Государственной думе, в Красноярске проходит благоустройство знаковых общественных пространств и 204 дворовых территорий. Дополнительно, за счёт средств экономии, образовавшейся в результате торгов, запланировано провести ремонт ещё 11 дворов. Сегодня глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта дворов Октябрьского района. Первой точкой инспекции стал двор дома №20 по улице Менжинского, который входит в резервный список программы «Городская среда».

«На счету нашего дома чуть более миллиона рублей, и эти средства мы с жителями решили потратить на ремонт подъездов. Чтобы накопить деньги на ремонт двора нам нужно несколько лет. А хочется, чтобы двор был красивым и уютным. Мы сами установили уличные тренажеры, песочницы, небольшой городок, карусель, но отремонтировать асфальт мы самостоятельно не можем. Честно скажу, что федеральная программа по благоустройству для нас, словно манна небесная. Мы провели собрание, 67% жителей поддержали участие в программе, мы готовы частично вложить собственные средства на благоустройство. Ведь все это будет сделано для нас, для жителей, для наших детей», — рассказала председатель совета дома Тамара Казак.

По плану во дворе в течение августа будет выполнено асфальтирование, обустроены парковки, в сентябре установят дополнительные малые архитектурные формы.

В ходе инспекции Эдхам Акбулатов обратил внимание на необходимость включения в благоустроительные работы ремонт асфальтового покрытия междворовых проездов. «Необходимо сформировать реестр межквартальных проездов, примыкающих к дворовым территориям. Это позволит комплексно подойти к ремонтным работам, избежать межполосицы. Дворы отремонтированы, а проезды между ними, откровенно, в «убитом» состоянии, и нам необходимо принимать решения, которые позволят внести корректировки в программу «Городская среда», — подчеркнул мэр.

Как отметил депутат Красноярского городского Совета депутатов Виталий Дроздов, красноярцы активно поддерживают программу «Городская среда».

«Реализуя программу, мы столкнулись с тем, что жители, в ходе проведения благоустройства дворов, хотят изменить первоначально утвержденные проекты, выполнить другие объемы или виды работ. Мы будем искать механизм, который позволит вносить изменения», — сказал он.

Напомним, что одним из пунктов программы является активное участие жителей в ее реализации и софинансировании ремонтных работ. Общая сумма софинансирования составила более 22 миллионов рублей. Один из дворов, выбравший список максимальных работ, расположен на улице Ладо Кецховели, 71А и 71Б. Здесь работы уже подходят к завершению: уложен асфальт, расширены парковочные карманы, выполнено благоустройство территории, обустроены пешеходные дорожки, в ближайшее время будет установлен детский городок. Жители довольны работой подрядной организации, рассказывают, что рабочие прислушиваются к просьбам, делают свою работу качественно и аккуратно.

«Контроль мы ведем постоянно, и хочу сказать, что все работы выполнялись с 8 утра и до самого вечера. Достаточно оперативно, и что очень важно, двор был открыт и для прогулок, и для автомобилистов. Я думаю, что программа «Городская среда» изменила само отношение людей. Вот когда мы начинали, было много скептиков, которые не верили, что у нас получится такой красивый и современный двор. А теперь, когда работы почти завершились, люди смотрят и говорят: «Да, программа работает», — рассказывает председатель совета дома по улице Ладо Кецховели, 71Б Павел Константинов.

Следует отметить, что одним из требований реализации программы «Городская среда» является осуществление общественного контроля. Красноярск имеет достаточно большой опыт в этом направлении работы, и в этом году горожане еще раз доказали, что готовы не словом, а делом участвовать в благоустройстве городской среды, быть рачительными хозяевами придомовых территорий, контролировать ход и качество ремонтных работ от проекта до стадии приёмки.

Подводя итоги выездной инспекции, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что программа «Городская среда» не заканчивается 2017 годом, и 215 дворов — это только начало работы в Красноярске.

«Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на форуме партии «Единая Россия» озвучил решение о продолжении реализации программы в 2018 году. Финансирование сохранится на уровне нынешнего года. Поэтому уже сейчас перед департаментом городского хозяйства, администрациями районов поставлена задача: уточнить списки и объемы необходимых работ, вести активное обсуждение с горожанами, какие дворы будут благоустроены. Необходимо тщательно проработать границы кадастровых участков, качественно подойти к формированию смет. Наша задача — учесть опыт, полученный нами в этом году, понять, что необходимо сделать, чтобы предложить максимально качественные решения для красноярцев», — сказал глава города.