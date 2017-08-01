Безбилетников в Чувашии нет, но штрафы для них увеличат

Чебоксары, , 15:09 — REGNUM В Чувашии планируют увеличить в 10 раз штрафные санкции для безбилетников. С этой инициативой выступил Минтранс республики, отмечая, что из-за минимального уровня штрафа в республике фактически перестали штрафовать безбилетников. Соответствующий проект закона представлен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Законопроект разработан «в целях усиления административной ответственности за безбилетный проезд» в троллейбусах, городских и пригородных автобусных маршрутах, включая провоз багажа без оплаты. В настоящее время штраф за проезд без билета составляет 100 рублей. Власти предлагают увеличить размер штрафа для безбилетников до 1 тыс. рублей, за провоз багажа без оплаты — до 500 рублей.

«Ввиду того, что размер штрафа за совершение таких деяний установлен на минимальном уровне, реализация на практике одной из задач административного законодательства — предупреждение административных правонарушений — фактически не осуществляется, что приводит к систематическому совершению данных правонарушений», — констатируют в Минтрансе Чувашии.

В министерстве напоминаю, что протоколы об административных правонарушениях вправе составлять сотрудники полиции, а также должностные лица органов местного самоуправления, являющиеся членами административных комиссий, либо уполномоченные на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров. По данным Минстранса Чувашии, за 2015, 2016 годы и за I полугодие 2017 года соответствующие административные правонарушения в республике «не выявлялись и не рассматривались».

Ранее штраф до 1 тыс. рублей за безбилетный проезд был увеличен в Московской, Тульской, Тверской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах начали реформу пассажирских перевозок. Администрация Чебоксар, которой ранее удалось остановить войну маршрутчиков и сделать рынок пассажирских перевозок довольно прозрачным, перекраивает всю транспортную сеть. В ближайшей перспективе почти треть муниципальных маршрутов планируется отменить, компенсировав их действующими маршрутами в новой редакции. Также обновится треть подвижного состава. Кроме того, идут согласования и по межмуниципальным маршрутам, которые дублируют городские маршруты и считаются «проблемой номер один» в транспортно-маршрутном хаосе. Власти заверяют, что оптимизация не скажется на транспортной доступности, но при этом повысит безопасность на дорогах и позволит сделать город комфортнее.

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