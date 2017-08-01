Борьба с курением: «Игры с ценами дают краткосрочный эффект»

Оренбург, , 14:58 — REGNUM Вопрос ценообразования не очень сильно влияет на вредные привычки, в частности, курение. Можно бесконечно обсуждать вопросы цен, повышать акцизы, но влияние будет минимальным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила председатель комитета по здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова, комментируя предложение табачных компаний ввести единые минимальные розничные цены на сигареты.

Как считает эксперт, реализация инициативы табачных компаний вызовет наплыв контрабандной и низкокачественной продукции, а люди будут стараться купить сигареты подешевле.

«Здесь я бы шла по направлению, параллельному профилактике. Эти все вопросы, эти все попытки связать борьбу с курением, борьбу с вредными привычками, в том числе и алкоголем, это даёт, но минимальный, эффект. Поэтому я за то, чтобы это была государственная программа. Кстати запретительных мер по курению достаточно приняли», — сказала Татьяна Шукурова.

Она также подчеркнула, что приветствует меры, связанные с возможностью уменьшения курильщиков. Но больше и эффективнее всего действует профилактика, когда общество показывает, что оно не приемлет эту привычку.

«Вот тогда, это действует. Например, мне нравиться реклама, которая у нас появляется: «Курить — не круто!». Это воздействует на людей. А все игры с ценами, дают относительный краткосрочный эффект, который потом умело нивелируется и регулируется нашими умными специалистами», — отметила депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, табачные компании предложили Минфину РФ ввести единые минимальные розничные цены на сигареты. Напомним, что сейчас минимальные цены на пачку сигарет в России установлены индивидуально для каждого бренда и вида сигарет.

Согласно инициативе, введение единой минимальной цены может способствовать «повышению эффективности контроля за дешевой нелегальной продукцией в розничной сети и выведению ее из оборота».

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