Владельцев семи дебаркадеров обязали вернуть в бюджет Москвы 62 млн рублей

Москва, , 15:17 — REGNUM Арбитражный суд Москвы обязал владельцев семи дебаркадеров возместить городскому бюджету средства, затраченные на их демонтаж, транспортировку и хранение. Об этом 1 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что демонтированные водные объекты не соответствовали требованиям безопасности и поэтому были исключены из Государственного судового реестра.

«Незаконно установленные плавучие объекты демонтировали в 2013—2015 годах. Некоторые собственники отказались транспортировать их самостоятельно, поэтому демонтаж, транспортировка и хранение проводили за счёт городского бюджета, — сообщают в пресс-службе. — Владельцы должны выплатить затраченные суммы или дебаркадеры выставят на торги».

В ведомстве уточнили, что владельцы дебаркадеров должны выплатить в бюджет около 62 млн рублей. Если владелец отказывается возмещать убытки, он может лишиться своего имущества.

В департаменте добавили, что за два года акваторию Москвы-реки освободили от 38 дебаркадеров и стоечных судов. Владельцы 28 водных объектов демонтировали их самостоятельно, еще 10 перемещены за счет городского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Фрунзенской набережной Москвы были демонтированы все водные объекты, исключённые из Государственного судового реестра.

Все работы по демонтажу дебаркадеров проводились на основании постановления правительства Москвы от 26 сентября 2013 года №641-ПП «Об утверждении положения об организации работы по освобождению водных объектов, расположенных на территории города Москвы, от объектов, не зарегистрированных в качестве судна».

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