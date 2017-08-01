Наркокартели Мексики стали нанимать убийц через соцсеть

Мехико, , 14:43 — REGNUM Власти мексиканского штата Халиско обнаружили, что местный наркокартель опубликовал объявление через Facebook, в котором предложил работу в качестве телохранителей или охранников, а после набора обучал людей в своих лагерях на роль профессиональных убийц и боевиков организации, сообщает испанское издание El País.

В последние две недели местная прокурора обнаружила, по меньшей мере, пять подобных лагерей подготовки профессиональных убийц.

В ходе пресс-конференции глава Генеральной прокуратуры Мексики Эдуардо Альмагер Рамирес рассказал, что первый лагерь картеля Нового поколения Халиско был обнаружен, так как 18 июля оттуда удалось бежать человеку, удерживаемому против его воли. Этот свидетель рассказал, что 50 боевиков охраняли около 40 человек на безлюдной территории.

В ходе спецоперации 21 июля полиции удалось спасти оттуда только двух человек, а остальная часть группы ушла. Вблизи первого лагеря вскоре обнаружили второй лагерь, где были найдены человеческие останки.

После нахождения первых двух лагерей власти продолжали искать подобные незаконные учреждения в этом регионе. Через неделю после обнаружения первого лагеря в операции с участием 400 полицейских военные вертолеты, выполняя облет местности, нашли еще три лагеря. Прокурор сообщил, что удалось арестовать 19 преступников, и один из них погиб в перестрелке с агентами.

По данным прокуратуры, преступная группа подавала объявление через определенные аккаунты в социальной сети Facebook о работе для людей в возрасте от 16 до 35 лет. После того как заинтересованные лица посылали сообщение, им говорили, что они должны пройти обучение в городе Тала. По прибытии они отправлялись в незаселенные районы в горах вдали от городов, где их обучали стрелковому делу и тактике самообороны.

Прокурор Альмагер говорит о возможном участии в преступлениях полиции муниципалитета Тала, так как кажется странным, что они не заметили лагерь и оборот грузов для обеспечения больших групп людей. Кроме того, по данным местных газет, в этом районе с 2013 года исчезли около 200 человек.

Напомним, это не первый раз, когда наркокартель Нового поколения Халиско использует нетрадиционные способы вербовки бойцов в свои ряды. В марте 2016 года власти сообщали о том, что картель использовал подставные фирмы для набора людей.

Также члены преступной группы распространяли листовки на улицах городов, предлагая высокооплачиваемую работу в сфере безопасности и обучение.

Картель Нового поколения Халиско в настоящее время является самой мощной преступной организацией в Мексике. За более чем четыре года он вырос из ячейки, обслуживающей картель Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, в преступную организацию с наибольшим присутствием в стране.

Эксперты в этой области соглашаются, что глава картеля Немесио Осегера Сервантес под псевдонимом Эль Менчо воспользовался слабостью картелей Синалоа, Лос Сетас и «Тамплиеров», забрав под себя территории со стратегическими маршрутами поставок кокаина, оставшиеся без контроля.

Эксперты в вопросах безопасности также считают одной из причин быстрого роста организации ее связи с местными органами власти в странах, куда она проникла и действовала с особой жестокостью.