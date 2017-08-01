МЧС: На Москву надвигаются сильный ветер и гроза

Москва, , 14:23 — REGNUM Во вторник, 1 августа, в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайший час с сохранением во второй половине дня и вечером 1 августа местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также добавили, что при ухудшении погоды в городе не исключены повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, обрушение слабо укреплённых и широкоформатных рекламных конструкций.

Также возможны заторы на дорогах, поражение объектов разрядами молний.

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