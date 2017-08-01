МВД по Чувашии не оспорило критику заместителя генпрокурора

Чебоксары, , 14:18 — REGNUM В МВД по Чувашии считают, что «важным фактором» профилактики правонарушений, в том числе терроризма, «является выделение достаточных объемов финансирования» в рамках соответствующих программ. Об этом говорится в ответе чувашской полиции на запрос ИА REGNUM об антитеррористической защищённости мест массового скопления людей в республике. В региональном МВД не стали опровергать или подтверждать заявление заместителя генерального прокурора о том, что власти всех регионов не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей.

Мероприятия по профилактике правонарушений, включая антитеррор, проводятся в рамках государственной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» на 2012−2020 год.

«Важным фактором достижения поставленных программами целей в решении задач профилактики правонарушений является выделение достаточных объемов финансирования на их реализацию, а также их освоение в полном объеме», — говорят в полиции, не став уточнять, достаточно ли предусмотренных средств.

По данным министерства, в 2017 году из республиканского и муниципальных бюджетов на мероприятия правоохранительной направленности предусмотрено 80,587 млн рублей, из которых в I полугодии освоено почти 37,8 млн рублей (или 46,9%). Средства, в частности, направляются на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», профилактику правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности.

В полиции также озвучили ряд промежуточных итогов. Так, на внедрение и развитие АПК «Безопасный город» из выделенных на 2017 год 31,5 млн рублей в настоящее время освоено 9,7 млн рублей (31%). Всего в Чувашии установлено 2618 камер видеонаблюдения, в том числе в местах массового пребывания людей. По данным МВД по Чувашии, с помощью видеокамер за I полугодие 2017 года выявлено 883 административных правонарушения и 51 преступление, из них 16 раскрыто.

«Одной из эффективных форм функционирования АПК «Безопасный город» является создание Центров оперативного управления нарядами, задействованных в обеспечении общественного правопорядка. Так, подобные центры функционируют на территории Чебоксар и Новочебоксарска, на которые выводятся изображения с камер видеонаблюдения, размещенных в местах с массовым пребыванием граждан. Запланировано создание Центров управления нарядами еще в двух территориальных органах (ОМВД России по г. Канашу и МО МВД России «Шумерлинский»), — говорят в МВД по республике.

В рамках профилактики терроризма и экстремистской деятельности основные средства выделяются для поощрения граждан, добровольно сдавших оружие (выделено 389,5 тыс. рублей, освоено 137 тыс. рублей), приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования (выделено 2,53 млн рублей, освоено — 1,13 млн рублей), внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» (выделено 401,1 тыс. рублей, освоено 20,5 тыс. рублей).

Напомним, по данным прокуратуры Чувашии, в 2016 году на реализацию подпрограммы по профилактике терроризма было направлено 525 тыс. рублей, запланированный объём финансирования на 2017 год — 5,525 млн рублей. Кроме того, для «повышения уровня антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей дополнительно запланировано выделить 5 млн рублей».

В подпрограмме по профилактике правонарушений и противодействия преступности основные средства выделяются, в частности, на ремонт помещений ОВД (выделено на 2017 год 4,18 млн рублей), поощрение добровольных народных дружинников (4 млн рублей), внедрение современных технических средств охраны правопорядка (выделено 32,68 млн рублей)

«В рамках мероприятия по созданию безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка, в г. Чебоксары освоено 23 млн 56 тыс. рублей (91,2%): приобретение двух передвижных пунктов полиции на базе автобусов ПАЗ (10 млн рублей), 25 портативных (носимых) видеорегистраторов (580 тыс. рублей), беспилотного летательного аппарата и подготовку пилотов — 12,476 млн рублей», — отмечают в полиции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель генпрокурора Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России заявил, что власти всех регионов не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов.

«Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами», — подчеркнул Гринь.

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