Разведчикам из Зимбабве на конкурсе помешали новосибирские леса

Новосибирск, , 14:06 — REGNUM Команда Зимбабве объяснила неудачное выступление на конкурсе военных разведчиков в Новосибирске тем, что в их стране нет таких лесов, через которые им пришлось идти при марш-броске.

По словам старшего команды майора Джастина Жоу, команда заняла последнее место на первом этапе конкурса из-за сложностей с этапом разведки в лесу.

«В Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности», — цитирует Жоу РИА Новости.

Несмотря на проигрыш, разведчики из Зимбабве не собираются сдаваться: они намерены наверстать упущенное на следующих этапах.

Конкурс военных разведчиков проходит в Новосибирске в рамках Армейских международных игр. Первое место заняли российские военные, также в соревнования принимали участие команды Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая и Узбекистана.

В ходе первого этапа нужно было пройти десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника

Конкурс продлится до 10 августа. Предстоит еще несколько этапов: по стрельбе, преодолению полосы препятствий «Тропа разедчика» и других дисциплин.