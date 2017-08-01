«Латвийские медики протестуют «ногами"»

Рига, , 13:57 — REGNUM Завершающаяся 31 июля акция протеста латвийских медиков, когда врачи и медсестры в больницах отказались работать неоплачиваемые сверхурочные часы, не побудила правительство сесть за стол переговоров с протестующими, заявил глава Латвийского общества больниц (ЛОБ) Евгений Калейс, сообщает портал Mixnews.lv.

«Правительство не обращало на наш протест никакого внимания. Да, там знали, что акция протеста идет. Но и всё», — заявил Калейс. По его мнению, акция показала ужасную нехватку медиков, медсестер и врачей в латвийских больницах. «Если и дальше продолжать протестовать в том же режиме, то пациенты будут ждать операции больше года, а очереди к специалистам будут длиннее на 3−4 месяца, по сравнению с сегодняшними. В этой сфере нужны радикальные решения», — пояснил глава ЛОБ.

Как заявил Калейс, многие медики решают проблему нехватки денег индивидуально. «Знаете, как протестуют медики? Они покупают билеты на самолет в Германию, Ирландию или Англию, и уезжают работать туда, где оплата в 5−6 раз выше», — заключил он.

Напомним, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней приняли участие свыше 600 медиков по всей стране. В итоге латвийское правительство проигнорировало требование врачей увеличить сумму капитации для практики и компромисс не был достигнут.

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