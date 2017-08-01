«Рост профессионализма и нехватка денег» — итоги конкурса НКО

Москва, , 13:59 — REGNUM Последний конкурс НКО на президентские гранты продемонстрировал рост профессиональных требований к подавшим заявки организациям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявила директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты Российской Федерации Елена Тополева-Солдунова.

«Судя по результатам, по тем проектам, что обсуждались, в этом году крен произошёл в профессионализм — больше значение уделяется именно профессиональным вещам. Организации, которые выиграли, получили солидные гранты, большая часть из них — опытные, профессиональные, хорошо работающие. Они очень тщательно подошли к подготовке заявок, очень хорошо их проработали», — заявила Тополева-Солдунова.

Существенное отличие последнего конкурса заключается в том, что можно получить гарантированно обратную связь.

Читайте также: «Наиболее открытая процедура за всё время» — как прошёл конкурс для НКО

«Раньше не все операторы президентских грантов давали обратную связь. Каждый может узнать, почему его заявка не добрала баллов, не прошла в финал — и попробовать её доработать», — подчеркнула член ОП РФ.

В то же время многие организации не смогли получить гранты из-за того, что понадеялись на свою значимость и «послужной список» — это свидетельствует о том, что теперь недостаточно иметь очень хорошую идею и даже опыт получения грантов, но и необходимо хорошо проработать сам проект, указала она.

«Они понадеялись, видимо, на то, что организации известные, давно существуют и всех их знают, выигрывали много раз президентские гранты — видимо, надеялись на то, что смогут проскочить по инерции. Но этого не получилось», — указала Тополева-Солдунова.

В целом последний конкурс продемонстрировал рост разнообразия организаций как на стадии подачи заявки, так и тех, кто получили гранты. Это следует связывать с эффективной информационной кампанией и упрощением процедуры подачи заявок, считает общественник. В то же время это — не обязательно безусловно хороший показатель.

«Есть и негативный один фактор, что в некоторых регионах сократили на региональном уровне средства, выделяемые на поддержку НКО. Для многих президентский грант стал единственным шансом, чтобы продолжить существование и хоть какую-то поддержку получить», — пояснила она.

«Конечно, всё-таки параллельно нужно развивать систему поддержки НКО на муниципальном и региональном уровне. Да, она может подать на федеральном уровне на президентский грант, но было бы правильно и в своём муниципалитете и регионе поддержку получить», — считает Тополева-Солдунова.

1 августа Фонд президентских грантов опубликовал полный список некоммерческих организаций, выигравших первый в этом году конкурс на получение господдержки на реализацию значимых общественных проектов. Главной особенностью конкурса стала значительная доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. При этом Москва стала лидером по числу проектов-победителей (181 проект) и по объему распределенной суммы (903,7 млн рублей).

Читайте также: 970 НКО получили президентские гранты

Самыми востребованными темами стали охрана здоровья, поддержка научных и образовательных проектов, социальное обслуживание.