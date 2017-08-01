Кормят хорошо. Озвучены итоги проверок в лагерях Костромской области

Кострома, , 13:44 — REGNUM За вторую оздоровительную смену в костромских лагерях и санаториях ни один ребенок не был укушен клещом, дети в оздоровительных учреждениях обеспечены качественным питанием — такие данные приводятся в опубликованном сегодня, 1 августа, отчете Роспотребнадзора.

Меньше всего претензий у специалистов к еде — в норме все пробы по качеству термической обработки, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Претензии Роспотребнадзор предъявил по калорийности блюд — из 261 пробы 6 не соответствовали стандартам.

А вот вода в некоторых лагерях и санаториях порой оставляет желать лучшего — более 8% исследованных проб не соответствует нормам. Как отмечает Роспотребнадзор, смертельных случаев, случаев массовых инфекционных заболеваний среди отдыхавших в лагерях и санаториях детей не зафиксировано. Всего, по результатам проверок надзорного ведомства, за нарушения правил и норм составлено 183 протокола, сумма штрафов — 489 тысяч рублей.

Отметим, что всего за вторую смену в лагерях отдохнуло более 2 тыс. детей, 93% из них, по оценке специалистов, почувствовали «выраженный оздоровительный эффект».

В 2017 году на подготовку загородных лагерей отдыха и оздоровления детей из костромского бюджета было выделено 20 млн рублей.