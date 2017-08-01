Травля летчика Акопова в соцсетях носит «сюрреалистический характер»

Москва, , 13:43 — REGNUM Летчик Александр Акопов, которого затравили в украинских соцсетях за коллаж с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, достоин уважения и поддержки вне зависимости от религиозных взглядов, убеждений и национальности, заявил шеф-редактор Юрий Баранчик, комментируя сообщение МИД РФ с поддержкой в адрес пилота.

«Целиком и полностью поддерживаю позицию МИД РФ, поскольку подвиг, совершенный в условиях повседневности, имеет не меньшее значение, чем подвиг, совершенный в бою. И украинский летчик, посадивший самолет и спасший жизни 127 пассажиров, совершил подвиг не меньший, чем солдат, закрывший собой амбразуру.

Любое героическое действие не имеет гражданства, нации, оно имеет только личностное измерение. И человек, совершающий подвиг, достоин уважения и поддержки вне зависимости от религиозных взглядов, своих убеждений, национальности и политического окраса.

В этих условиях травля Акопова носит абсолютно сюрреалистичный характер и лишний раз подтверждает, что бандеровская идеология не имеет права на жизнь».

Ранее МИД РФ опубликовал сообщение, в котором отметил, что подвиг Акопова, практически вслепую посадившего поврежденное от града пассажирское судно в Стамбуле, вне политики.

Украинский летчик, работающий в турецкой компании Atlas Global, Александр Акопов посадил 27 июля в Стамбуле самолет с поврежденным лобовым стеклом. Самолет, на борту которого находились 127 человек, попал под сильный град.

Позже он повесил в соцсети аватарку с изображением главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это вызвало гнев многих украинских интернет-пользователей, которые в комментариях организовали травлю пилота.

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