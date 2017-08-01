Столицей московской реновации стал район Кузьминки

Москва, , 13:14 — REGNUM В Москве окончательно утвердили перечень домов, включенных в программу реновации. 1 августа президиум правительства Москвы принял постановление «О программе реновации жилищного фонда в городе Москва», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявили на заседании правительства, программа принята в целях реализации федерального закона от 1 июня 2017 года 141 ФЗ «О реновации жилищного фонда в Москве».

Постановление содержит перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу. Всего в перечень включено 5144 дома общей площадью порядка 16 млн м кв. В этих домах свыше 53 тыс. квартир и проживают порядка 1 млн москвичей.

Наибольшее число домов расположено в ВАО — 1055 домов, наименьшее в Зеленограде — 34 дома. По словам заместителя мэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, столицей реновации стал район Кузьминки, в программу там попало 284 дома.

В ряде центральных районов, таких как Арбат, Хамовники и Замоскворечье в программе будет участвовать лишь один дом.

Из 5144 подлежащих сносу домов, 4062 дома были включены в программу по итогам голосования в центрах госуслуг «Мои документы» и системе «Активный гражданин». 1082 дома включили в программу по итогам собрания жильцов, принявших решение об участии.

Перечень домов, включенных в программу реновации, будет опубликован 1 августа, заявили на заседании.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о налоговых льготах для жителей домов, попавших в программу реновации. Осенью 2017 года в Госдуму планируют внести законопроект о распространении программы реновации на всю территорию России.

Отметим, что программа реновации вызвала протест у части жителей Москвы и стала причиной временного падения рейтинга мэра Москвы Сергея Собянина. Среди обвинений в адрес правительства отмечали непродуманность программы, опасность включения в проект любых жилых домов по желанию властей, угрозу для экологического состояния Подмосковья, куда будут свозить строительный мусор, не совсем понятную процедуру замены жилья на новое и неясный процесс отбора домов-участников.

Как ранее заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, здания, попадающие под реновацию — дома, которые попадают под первую индустриальную стройку 1957−1968 годы, которые не подлежат капитальному ремонту.