В Челябинске забуксовал анонсированный проект по раздельному сбору мусора

Челябинск, , 13:00 — REGNUM Анонсированный властями Челябинска проект по раздельному сбору мусора потребует 2,77 млрд рублей инвестиций. Полигону для переработки мусора определили место в 50 км от мегаполиса, передает корреспондент ИА REGNUM.

По расчетам министерства экологии Челябинской области, прямые вложения в полигон под Челябинском составят не менее половины от общей стоимости инвестпроекта. Средства будут потрачены на строительство самого полигона, мусоропогрузочные станции, и на комплекс по сортировке мусора. Отсортированный мусор «уйдет» на вторичную переработку, а неперерабатываемый мусор будет захоронен.

Вместе с тем челябинцев постепенно готовят к росту тарифов на вывоз мусора. В квитанциях за услуги ЖКХ скорее всего появится новая строка — по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Текущий тариф на вывоз мусора составляет 1,87 рублей с квадратного метра для собственника жилого помещения. В связи с нововведениями по раздельному сбору мусора тариф вырастет в среднем в два раза, с текущих 100 до 200 рублей. В некоторых случаях возможен и более существенный рост.

Как будут реагировать южноуральцы на очередную обузу, в без того сложной, постепенно ухудшающейся, экономической обстановке, пока никто спрогнозировать не взялся. Но нагрузка по экологическим проектам, последнее время активно продвигаемая под флагом борьбы за экологию, и перекладываемая на плечи граждан, — очередная капля в чаше терпения.

С явным ростом тарифов на вывоз и переработку мусора южноуральцы еще не сталкивались, а вот проблемы эксплуатации мусорных полигонов уже стали дополнительной линией напряженности. Так, устроенный в Полетаево полигон ТБО, стал поводом для обоснованных протестов местных жителей. Активисты утверждают, и пытаются отстоять свою позицию на различных площадках. По их мнению полигон построен и эксплуатируется с нарушениями экологических норм и законодательства. Достучаться до властей и конструктивно обсудить проблему переработки мусора жители Полетаево пока не смогли.

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