«Наиболее открытая процедура за всё время» — как прошёл конкурс для НКО

Москва, , 13:17 — REGNUM Первый в 2017 году конкурс на получение НКО господдержки оказался наиболее эффективным и открытым за всё время проведения таких конкурсных процедур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявила директор автономной некоммерческой организации «Эколого-просветительский центр «Заповедники» Наталья Данилина.

«Работа по оценке грантов, вообще организация работы сегодняшняя Фонда президентских грантов — наверное, наиболее открытая по сравнению с предыдущими временами, когда отдельные операторы проводили конкурсы и распределяли эти средства, выделенные на НКО», — заявила Данилина.

По её словам, конкурс был весьма масштабным, большое число экспертов было из регионов, практически из всех субъектов РФ. Однако в то же время процедура продемонстрировала неопытность многих региональных НКО.

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«Очень большое количество заявок было слабеньких. К сожалению, ещё в регионах очень много некоммерческих организаций, которые не имеют достаточно навыков писать заявки. Это было очень огорчительно, потому что встречались неплохие идеи, которые не удалось изложить свою мысль и показать, как они (НКО) её будут делать», — указала она.

Данилина подчеркнула, что среди прошедших конкурс оказались организации самых разных направлений деятельности. При этом в этот раз среди них — действительно немало природоохранных организаций как из Москвы, так и других регионов страны. Масштаб грантов этих НКО также значительно варьировался — от несколько миллионов рублей, до грантов в 200−300 тыс. рублей.

«Их количество было больше, чем когда-либо в предыдущие годы, хотя и всё ещё недостаточно. Их активность, наверное, (в целом) не так велика. Но то, что их было больше, и то, что больше из них получили поддержку — на мой взгляд, это очень значимо, поскольку возможности конструктивной работы природоохранных организаций пока что недооцениваются», — отметила она.

При этом Фонд, по её мнению, сумел эффективно организовать поддержку не только природоохранным НКО, но и другим — в том числе и правозащитным.

«Было поддержано большое количество правозащитных организаций. Оценка проводилась независимо от статусов организаций — эксперты относились совершенно объективно, получили ли статус иностранного агента или нет. Заявка рассматривалась на равных с другими — по тому, что организация предлагала делать и насколько она обоснует свою идею», — подчеркнула Данилина.

1 августа Фонд президентских грантов опубликовал полный список некоммерческих организаций, выигравших первый в этом году конкурс на получение господдержки на реализацию значимых общественных проектов.

Самый большой грант, в 50 млн рублей, выиграла АНО «Фестиваль «Золотая маска». Среди получателей грантов оказались три НКО, зарегистрированных в качестве иностранных агента — «Левада-центр», «Самарская губерния» и Центр развития НКО. При этом самыми востребованными темами стали охрана здоровья, поддержка научных и образовательных проектов, социальное обслуживание

Главной особенностью конкурса стала значительная доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. При этом Москва стала лидером по числу проектов-победителей (181 проект) и по объему распределенной суммы (903,7 млн рублей).