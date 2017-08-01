Следственный комитет РФ рассмотрит заявление латвийца против депутата Сейма

Рига, , 12:57 — REGNUM Следственный комитет России рассмотрит обращение латвийского правозащитника Владимира Линдермана о возбуждении уголовного дела против депутата Сейма Латвии Эдвина Шноре. Об этом Линдермана известила Генеральная прокуратура РФ, сообщает портал Mixnews.lv.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 июля латвийский общественный деятель Владимир Линдерман направил в Генпрокуратуру России заявление, в котором просил рассмотреть вопрос о привлечении Эдвина Шноре к уголовной ответственности. По мнению Линдермана, уподобление русскоязычных жителей Латвии «вши», а также использование оскорбительного словосочетания «русская вошь» в общем контексте статьи является действием, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и языка, совершенным с использованием средств массовой информации. «Высказывание автора подпадает под статью 282 Уголовного кодекса РФ — «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — написал он в своем заявлении в генпрокуратуру России.

Российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования иностранцев, совершивших преступление за пределами Российской Федерации, если это преступление направлено против интересов России либо против интересов гражданина России. В Латвии проживает около более 40 тысяч российских граждан.

Напомним, 19 мая 2017 года в издании «Национальные вести» была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: «Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно». «И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают».

В свою очередь Полиция безопасности Латвии решила не начинать уголовный процесс о высказываниях депутата Эдвина Шноре о «русских и вшах». В то же время полиция обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.