Последствия празднования Дня ВМФ выльется бюджету Астрахани в копеечку

Астрахань, , 12:49 — REGNUM В Астрахани празднование Дня ВМФ не обошлось без неприятных моментов. Вопиющий факт варварского отношения граждан к результатам работы по благоустройству города зафиксировали сотрудники мэрии. Фотографии нарушителей и последствия их хулиганских действий горожане выложили в соцсети.

Как уточнили ИА REGNUM в администрации, молодые люди на двух легковых автомобилях объезжали пробку прямо по недавно отреставрированной пешеходной части центральной набережной Волги. Так, Форд» поехал через газон, а УАЗ — по лестнице. В результате были повреждены два куста форзиции, следами от колес испачкана новая тротуарная плитка. Кроме того, может быть повреждён и поливочный водовод. Его целостность предстоит проверить подрядчику, выполнявшему ремонт набережной.

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В Астрахани распоясались вандалы

По информации УМВД России по Астраханской области, нерадивые водители найдены и обоих ожидает административная ответственность в виде штрафа. Администрация города подсчитывает ущерб, нанесённый городу.

Напомним, участие в торжественных мероприятиях в Астрахани, приуроченных ко Дню Военно-морского флота Российской Федерации, который прошёл 31 июля, приняли участие около 20 тысяч человек. Общественный порядок охраняли 600 полицейских, а также сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, казачества и дружинники.

«Безопасность обеспечена в полном объёме. Празднование прошло спокойно. Нарушений общественного порядка не допущено», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Грандиозный праздник, организованный Каспийской флотилией, состоялся на главной городской набережной Волги. Парад из семи кораблей принимали губернатор Александр Жилкин и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

Астраханцы и гости города смогли увидеть преследование и задержание пиратского судна, морской бой с «незаконными» катерами, спасение терпящего бедствие корабля, отражение воздушных атак, поиск морских мин. Свое мастерство показали морские пехотинцы. Было использовано свыше тысячи различных видов холостых боеприпасов.

В завершении военно-спортивного действа рейдовые буксиры «станцевали вальс» — под музыку совершили поворот на 360 градусов. Два буксира участвовали в Дне ВМФ впервые — они были построены в начале года астраханскими судостроителями.

Добавим, что день ВМФ для Астрахани всегда был особенным праздником. Именно здесь в 1722 году Указом Петра I для защиты рубежей на Каспии был основан военный порт, положивший начало Каспийской флотилии. В 2017 году флотилии исполняется 295 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая жертвой вандалов стал стал сквер имени Гейдара Алиева. Здесь неизвестные ободрали клумбы с розами. Всего хулиганы вырвали около сотни кустов. В целом же ущерб, нанесённый за последнее время вандалами городским памятникам, насаждениями и арт-объектам, по подсчётам властей Астрахани, исчисляется сотнями тысяч рублей.

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