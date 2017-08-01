В Калуге пикетируют против «десятилетия детства»

Калуга, , 12:42 — REGNUM У калужской приёмной президента РФ на площади Старый Торг, 2 готовят пикет с требованием отложить принятие новых стратегий в сфере детства. Одиночный пикет с 16.30 устроит 1 августа активист калужского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявили в РВС, цель пикета — рассказать жителям, как именно реализуют поручение президента РФ Владимира Путина в сфере защиты семьи и детства.

Так, в мае 2017 года был подписан указ об объявлении 2018 — 2027 годов в России «Десятилетием детства». Президент поручил в трехмесячный срок разработать план мероприятий до 2020 года, которые будут проводиться в рамках «Десятилетия детства». За выполнение поручения взялись специалисты Министерства труда и соцзащиты РФ.

Однако родительское сообщество заявило о ювенальной идеологии подготовленного проекта. Такой вывод был сделан по итогам слушаний в ОП РФ от 26 июля 2017 года.

В РВС заявляют, что проект документа, оперативно спущенный для ознакомления в общественные палаты регионов, вобрал в себя практически все ювенальные «достижения» последних лет, когда вектором семейной политики в России управляла скопированная с западных «лекал» Национальная стратегия действий.

Так, в проекте предусмотрено создание «телефона доверия» для жалоб на родителей, «секспросвет» для детей младшего возраста и пункты про «жестокое обращение», к которому отнесли большинство элементов обычного воспитания ребенка, отмечают активисты.

В РВС заявили, что подготовили собственные предложения для проекта плана «десятилетия детства» и ожидают, что будут сделаны верные выводы по итогам завершившейся в 2017 году «пятилетки» — стратегии действий, итогом которой стал разгул ювенальной юстиции в России с массовыми изъятиями детей из семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге состоялся одиночный пикет активиста калужского регионального отделения «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) в поддержку всероссийской акции протеста в отношении политики уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

По мнению активиста РВС, детский омбудсмен Кузнецова, приняв сторону чиновников-ювеналов, продвигает чуждые отечественным традициям воспитания ювенальные нормы, в том числе и через представленную президенту России Владимиру Путину стратегию детства на 2018−2027 годы.

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