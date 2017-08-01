Расселение в Якутии: «Переходим на вторичное жильё или выплату компенсаций»

Якутск, , 12:32 — REGNUM В Якутии задумались о расселении жителей ветхих домов во вторичное жильё вместо нового или замене переселения выплатой компенсации. Такие варианты рассматриваются в регионе в связи с тем, что там не успевают достроить новые многоэтажки, в которых жильцам аварийных зданий планировали предоставить квартиры по программе расселения домов, признанных ветхими до 2012 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

По официальным данным, существует риск невыполнения программы на общую площадь 49 тыс. квадратных метров жилья. То есть расселить до 1 сентября 2017 года в Якутии не успевают 28% от запланированного количества домов. Серьёзные проблемы возникают на строящихся объектах в девяти муниципалитетах республики, в том числе в Вилюйском районе (7 домов), посёлке Серебряный Бор (5), Ленске и Нерюнгри (по 4), Олёкминском районе (3), посёлке Сангар (2), Усть-Нере, Сунтарском и Намском районах (по 1).

Те, кто допустил срыв программы расселения, будут нести персональную ответственность, заявил глава региона Егор Борисов. Отвечать за промахи придётся также главам муниципалитетов, по вине которых переселенцы из ветхих домов получат некачественное жильё или квартиры без отделки.

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«Не допускайте сдачи дома в черновом варианте. Гражданин переезжает в готовый дом, только потом оформляете акт ввода. На решение программы расходуются огромные средства, если при этом будут жалобы на качество строительства жилья, то главы муниципальных образований будут нести персональную ответственность. Вы обязаны следить за этим в рамках действующего законодательства», — обратился к главам муниципалитетов глава республики.

В регионе уже отрабатываются меры по изменению формы реализации программы расселения из ветхих домов.

«Отказываемся от строительства, переходим на вторичное жильё или на выплату компенсации гражданам», — пояснила министр архитектуры и строительного комплекса региона Вера Кузакова.

Такие изменения ждут тех якутян, переселять которых должны были в проблемные объекты в Вилюйском, Нерюнгринском и Кобяйском районах республики.

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Егор Борисов заверил, что не допустит того, чтобы люди заезжали в обещанное жильё в октябре вместо сентября. Застройщики, допустившие срыв сроков, будут включены в специальных реестр недобросовестных компаний.

«Необходимо навести порядок в строительном комплексе. Некоторые подрядчики обманывают годами, строят в одном районе, обманывают, переименовываются и начинают строить в другом районе. Из-за таких недобросовестных подрядчиков страдают люди, страдает вся республика», — констатировал Егор Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура республики сделала вывод, что средства из бюджета Якутии и фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, выделяемые по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда 2013−2017 годы», расходуются в части неэффективно и незаконно. К такому выводу ведомство пришло, проведя проверку исполнения законодательства при расселении якутян. Поводом для таких заключений стало то, что более 50 многоквартирных домов, которые строились в республике, в том числе для переселения людей из ветхого жилфонда, до сих пор не сданы в эксплуатацию. Нарушения сроков заселения людей допущены по вине застройщиков и из-за отсутствия контроля со стороны министерства архитектуры и строительного комплекса республики и органов местного самоуправления, констатировали в прокуратуре.

Напомним, Якутии потребуется ещё не менее 80 млрд рублей на расселение жителей домов, признанных ветхими уже после 2012 года, и депутаты заявляют, что пока неясно, откуда брать такие деньги.

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