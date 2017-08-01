«Коммерсантъ»: Главой Сочинского нацпарка стала племянница Дмитрия Рогозина

Сочи, Краснодарский край, , 12:04 — REGNUM Должность уволенного Минприроды директора Сочинского национального парка заняла Дарья Филиппова — племянница вице-премьера Дмитрия Рогозина, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экологов и бывшего главу парка.

По данным издания, опыт работы Филипповой в природоохранной сфере небольшой: она месяц была замминистра природы Крыма. По мнению экологов, неожиданная смена руководства нацпарка может быть продиктована желанием построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям.

Предыдущий директор парка, уволенный без объяснения причин — приказом — занимал этот пост с 2002 года. Он с 1980 года работал в Нижнесочинском лесничестве, а в 1996 году стал главным лесничим Сочинского национального парка.

Издание пишет, что в апреле 2017 года директору парка позвонили из Минприроды и попросили устроить на работу «молодого специалиста» из Москвы Дарью Филиппову. Бывший директор парка поговорил с ней, и его «удивила ее трудовая».

Директор нацпарка предложил гостье должность вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков, однако когда Филиппова попросила выделить офис «для команды», чиновник отказал ей и посоветовал согласовать вопрос в Москве. Филиппова уехала и не вернулась, однако через месяц директора вызвали в Москву.

«Выхожу от министра, меня просят зайти в отдел кадров. И там говорят: принято решение, что вы должны уйти с должности. Выбирайте: пишете сейчас по собственному либо вас уволят приказом министра», — сказали директору, по его словам, в отделе кадров после рядовой встречи в министерстве.

На следующий день, 8 июня, в нацпарк по факсу был направлен приказ об увольнении директора «на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса» — эта норма дает работодателю право без каких-либо объяснений немедленно уволить руководителя организации. А 12 июня министр назначил директором Сочинского нацпарка Дарью Филиппову.

Источники издания, в том числе и бывший директор нацпарка, утверждают, что Дарья Филиппова приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Она окончила журфак МГУ.