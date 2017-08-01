В Курской области впервые за 20 лет построят новые школы

Курск, 1 августа 2017, 12:00 — REGNUM В Курской области на подготовку к новому учебному году выделено 413 млн рублей, сообщила на пресс-конференции председатель комитета образования и науки Екатерина Харченко.
Отмечается, что средства будут направлены на ремонт детских садов, школ, интернатов и профильных образовательных учреждений. Все работы планируется завершить к 20 августа.
Помимо этого, ведутся работы по капитальному ремонту спортзалов в 18 школах региона.
«Впервые за последние 20 лет в Курской области начали строить новые школы», — подчеркнула Харченко, обратив внимание, что это стало возможным благодаря вниманию Владимира Путина к модернизации инфраструктуры общего пользования.
Также в настоящий момент завершается реконструкция Советской средней школы, рассчитанной на 280 мест. К 20 декабря планируется построить школу на 650 мест в посёлке Медвенка. Еще две новые школы на 1000 мест появятся в Курске в 2018 году.
На особом контроле — Веретенинская школа Железногорского района, где уже сделаны специальные пристройки к учебному заведению и пробурена скважина.
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