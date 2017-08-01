В Ярославле на подсветку центральной площади хотят потратить 17 млн рублей

Ярославль, , 11:48 — REGNUM В Ярославле на архитектурно-художественное освещение ансамбля Советской площади намерены потратить 17 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

На архитектурно-художественное освещение ансамбля Советской площади из областного бюджета планируют потратить 17 млн 134 тысячи рублей.

Из проектной документации следует, что чугунные опоры все же будут высотой 4,3 метра: «фонарь светодиодный на чугунной опоре высотой 4,3 м в комплекте с декоративным литым кронштейном и двумя светодиодными светильниками мощностью 50 Вт каждый». Предусмотрена антивандальная система декоративного освещения деревьев в комплекте с светодиодным прожектором 35 Вт.

Окончание работ назначено на 17 октября. Между тем эти планы уже вызвали критику со стороны градозащитников.

«Самое, может быть, совершенное произведение древнерусских зодчих в центре Ярославля — церковь Ильи Пророка. Считаю ошибочным предложение установки конструкций мачт декоративной подсветки фасадов храма. В этом совершенно нет никакой необходимости» — говорит градозащитница Ольга Мазанова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках благоустройства зоны ЮНЕСКО в центре Ярославля проводятся масштабные работы: замена плитки, деревьев, кустов, ограждений, реконструкция Демидовского сквера, где также будет установлено новое интерактивное освещение. Средства на это выделило правительство Москвы.