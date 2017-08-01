Реестр блогеров вышел из-под контроля Роскомнадзора

Москва, , 11:47 — REGNUM Ведение реестра блогеров больше не входит в функции Роскомнадзора, сообщили 1 августа в пресс-службе ведомства.

«Федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что больше не действуют следующие нормы: статья 10.2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и пункт 2 статьи 1 ФЗ от 05 мая 2014 года №97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Кроме того, силу утратил ряд российских законодательных актов, касающихся упорядочения обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях.

В день официального опубликования закона нововведение вступает в силу.

«В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авторский контент в интернете должен соответствовать требованиям прочих законодательных актов о сборе, обработке и распространении информации.

Напомним, действовавшие до сих пор нормы касались блогеров с подписчиками более трех тысяч человек.

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