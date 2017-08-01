Human Rights Watch: Испания содержит эмигрантов в нечеловеческих условиях

Мадрид, , 11:53 — REGNUM Иммигранты, прибывающие в Испанию по маршруту из западной части Средиземного моря, содержатся в очень плохих условиях, и для них сохраняются препятствия для получения убежища. Это положение вещей 31 июля осудила в своем докладе американская правозащитная неправительственная организация Human Rights Watch, сообщает ИА EFE.

Заместитель директора по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch Джудит Сандерленд заявила:

«Испания нарушает права мигрантов» и подчеркнула, что «нет никаких доказательств того, что это будет сдерживать попытки других» пройти по тому же маршруту.

«Будь то по неосторожности или умышленно, Испания не обеспечивает гуманного и достойного обращения с людьми, ищущими убежища, прибывающими морским путем», — пояснила Сандерленд.

Согласно Human Rights Watch, прибывающие мигранты «проводят целые дни в темных, влажных клетках полицейских участков» и, хотя в долгосрочной перспективе почти всегда им автоматически присваивают места содержания под стражей в ожидании депортации, «этого может никогда не случиться».

Организация HRW также критикует высказывания испанского министра внутренних дел Хуана Игнасио Сойдо о том, что испанские порты переживают «значительное давление», а также за отказ на запрос Италии принять часть людей, которых они спасают в центральном Средиземноморье.

По данным HRW, ссылающейся, в свою очередь, на данные Международной организации по миграции, 7724 человек, которые достигли берегов Испании в период с 1 января по 23 июля 2017 года, не могут сравниться с 85 150 человек, высадившихся в Италии в течение первых шести месяцев 2017 года.

В докладе HRW говорится, что почти все взрослые и дети в сопровождении родственника, прибывшие в Испанию по морю, «задерживаются до 72 часов в полицейском участке для идентификации и обработки данных», далее большинство из них отправляется «в центры содержания иммигрантов до 60 дней на ожидание депортации».

«Если они не могут быть депортированы, то их выпускают, но они не имеют законного права оставаться в стране и обязаны ее покинуть», — говорится в докладе.

HRW детализирует неприемлемые условия центров в Альмерии и Мотриль (Гранада) «без естественного освещения или вентиляции», иммигранты остаются запертыми там все время пребывания и выходят только для проверки состояния здоровья или пользования туалетом.

В этой ситуации Human Rights Watch призывает власти Испании «принять срочные меры по улучшению условий содержания в полицейских учреждениях людей, прибывающих по морю, и гарантировать им реальный доступ к информации и юридическим услугам».

Организация указывает на необходимость «обеспечить большую свободу передвижения внутри помещений, в том числе с использованием открытых пространств и свободного доступа к туалету», а также то, что «всем мигрантам должны быть предоставлены необходимые туалетные принадлежности, в том числе зубные щетки».

Напомним, проблема миграции из стран Африки через Средиземное море уже который год стоит в Испании крайне остро. Кроме того, страна обязалась принять за два года 17 тыс. беженцев из Сирии и Ирака из лагерей, развернутых на территории Иордании и Италии, однако с 2015 года приняла у себя только около тысячи человек, и утвердила заявки для еще полутора тысяч.