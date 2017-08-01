ООН вывозит на уничтожение оружие, переданное FARC-EP

Богота, , 10:57 — REGNUM Миссия ООН в Колумбии 31 июля вывезла первый контейнер с оружием, переданным леворадикальной группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) из тех районов, где сосредоточились бывшие партизаны в рамках процесса реинтеграции в правовое поле, сообщает El Periódico.

«Сегодня вывезен первый контейнер с оружием из специальных районов демобилизации областей», — заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, выступая на форуме по природным паркам в Боготе.

В течение следующих 15 дней будет налажен регулярный вывоз контейнеров с оружием из спецрайонов, что президент назвал «важной вехой на этапе прекращения огня и сдачи оружия FARC».

Напомним, 27 июня в ходе торжественной церемонии, приуроченной к окончанию сдачи оружия, президент Колумбии и лидеры FARC-EP объявили об окончании полувекового вооруженного гражданского конфликта.

Два дня спустя Сантос заявил, что оружие будет уничтожаться силами ООН и добавил, что из этого арсенала выберут экземпляры для «трех памятников», которые установят в Нью-Йорке, Гаване и в Колумбии, где место еще точно не определено.

Оружие сдали около 7 тыс. партизан, собравшихся в 26 специальных района демобилизации, однако остается еще около 900 тайников со взрывчаткой, рассредоточенных в труднодоступных районах по всей территории страны. Их вскрытие и передача властям содержимого будет проходить постепенно на следующем этапе.