Спецназ НОАК провел антитеррористическую тренировку в Шанхае

Шанхай, Китай, , 10:37 — REGNUM Военнослужащие спецподразделений Народно-освободительной армии Китая приняли участие в антитеррористических учениях, в ходе которых бойцы китайского спецназа отработали сразу несколько сценариев, в том числе освобождение захваченного судна, ликвидация террористов в местах массового скопления людей и обезвреживание взрывных устройств.

В ходе тренировки были задействованы более 10 единиц боевой техники, в том числе вертолеты, бронемобили, катеры и саперные роботы. Учения проходили одновременно сразу на нескольких площадках: в порту Шанхая спецназ ликвидировал условных террористов и освобождал заложников на коммерческом судне, в центре Шанхая военнослужащие спецподразделений НОАК разминировали муляжи самодельных взрывных устройств, пишет «Чжунго синьвэнь».

В Министерстве национальной обороны КНР прокомментировали завершившиеся учения, назвав их «полностью успешными». В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что Китай обладает достаточным количеством специалистов и техники для борьбы с международными террористами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская компания Cloud Walk помогает правоохранительным органам КНР разработать программное обеспечение для распознания лиц. Технология призвана помочь полицейским анализировать поведение людей для возможности совершения преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусственный интеллект станет на защиту порядка в КНР