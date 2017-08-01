В Ярославле может рухнуть здание горизбиркома

Ярославль, , 10:36 — REGNUM В Ярославле памятник архитектуры «корпус Ансамбля Гостиного двора» по адресу ул. Нахимсона, 17 может обрушиться из-за незаконных работ в подвале памятника, не исключены человеческие жертвы. Правоохранительные органы, городские и региональные органы власти бездействуют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM собственники соседнего здания.

Тревогу бьют собственники и сотрудники гостиницы «Алеша Попович Двор», расположенной в доме по ул. Нахимсона, 21. Он имеет общую стену и граничит через сквозную арку с домом № 17. Это здание — «корпус Ансамбля Гостиного двора 18-го века» — является объектом исторического и культурного наследия федерального (общесоюзного) значения. Такой статус ему присвоен в соответствии с указом президента РФ в 1995 году.

Собственником памятника являются город Ярославль в лице комитета по управлению муниципальным имуществом и ООО «Ярославский печатный салон».

«В мае 2017 года неизвестные нам лица, вероятнее всего, собственники помещений первого этажа ООО «Ярославский печатный салон», решили выкопать подвал и начали незаконные строительные работы по выборке грунта. Всего без получения каких-либо согласований и разрешений ими было вывезено порядка 120 куб. м грунта. Видеозапись вывоза грунта была сделана сотрудниками гостиницы» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего ГРК «Алеша Попович Двор» Александр Крячков.

В результате в подвале памятника федерального значения была вырыта никаким образом не укрепленная глубокая яма. Как следствие, пошли жалобы от собственников здания гостиницы, имеющей с памятником общую стену.

«По нашему мнению, данные действия ослабили фундамент несущей стены в здании по ул. Нахимсона д. 21, в помещениях образовалось множество трещин на стенах, в том числе и на несущей, что свидетельствует о грубейших нарушениях и халатности при производстве строительных работ. Трещины на стене с каждым днем становятся больше. Также в ряде помещений и номеров гостиницы «Алеша Попович Двор», расположенных на втором этаже, перекосило дверные проемы и двери открываются с трудом. Мы имеем все основания полагать, что находиться в данном здании небезопасно для жизни», — сообщает в своем обращении в прокуратуру руководство гостиницы.

В итоге, по оценке специалистов, зданию по ул. Нахимсона, 21 был причинен вред на несколько миллионов рублей. Согласно заключению ООО «Гипроприбор», состояние несущих и ограждающих конструкций в месте примыкания домов 21 и 17 аварийное. Обрушение может произойти в любой момент.

«Результат обследования: необходимо принять срочные меры по противоаварийным работам, укрепить и зафиксировать бутовые фундаменты в открытых местах, после чего выполнить обратную засыпку, восстановить пол первого этажа. Принять меры по ограничению эксплуатации зданий в местах возможного обрушения, так как арка и капитальная стена здания №17 грозит обвалом и небезопасна для людей» — сообщают в своем заключении специалисты ООО «МАН».

В дополнении к заключению сделан еще один неутешительный вывод: в результате выемки порядка 150 кубических метров грунта из подвала здания и вывоза его в неизвестном направлении был безвозвратно уничтожен культурный слой, имеющий бесценную информацию для археологических раскопок и научных исследований.

«С учетом варварского способа выемки грунта очевидно, что в установленном законом порядке спасательные и археологические работы в данном случае не проводились», — отмечают специалисты, готовившие заключение.

Согласно сведениям, полученным от Департамента архитектуры и земельных отношений, разрешение на строительство (реконструкцию) в отношении дома 17 по ул. Нахимсона не выдавалось.

Как сообщил представителям гостиницы директор Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин, разрешений на выполнение работ на объекте федерального значения департамент также не выдавал.

Сами же представители гостиницы опасаются, что памятник просто-напросто рухнет, и тогда без человеческих жертв вряд ли обойдется.

За два месяца они направили информацию о незаконно производимых работах во всевозможные инстанции. Мы перечислим их: департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля, прокуратура Ярославской области, департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля, департамент охраны объектов культурного наследия, Государственный архитектурно-строительный надзор. Ответов в большинстве случаев нет.

В полиции по данному факту зарегистрировано заявление 22 июня. Результата проверки нет. В диспетчерской мэрии Ярославля сигнал приняли в конце июня. Ответа также не последовало.

Корреспондент ИА REGNUM связался с ООО «Ярославский печатный салон». Там нам довольно коротко пояснили, что никаких незаконных работ не проводилось, равно как и выемки грунта.

«Никакой выемки грунта практически не было, там просто вывозился мусор», — сказали в «Ярославском печатном салоне».

В примыкающем к зданию памятника соседнем доме (Нахимсона, 15, но конструктивно дома 17 и 15 находятся в одном здании) находится департамент социальной поддержки мэрии Ярославля и городская избирательная комиссия. Сотни ярославцев и гостей города ежедневно проходят через арку, которая, по мнению специалистов, может обрушиться в любой момент.

Пример обрушения зданий из-за незаконных работ был в Ярославле в 2011 году. Из-за перепланировки на первом этаже рухнул подъезд жилого дома на проспекте Ленина, 20. Тогда под завалами погибла пожилая женщина. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.