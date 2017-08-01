Туроператор «Вектурия» объявил о приостановке деятельности

Москва, , 10:11 — REGNUM Туристическая компания «Вектурия» объявила о приостановке деятельности из-за невозможности оказания услуг по договорам о реализации турпродукта. Об этом сообщается на сайте организации.

«ООО «Вектурия» сообщает о невозможности оказания услуг по договорам о реализации туристского продукта и приостановке своей деятельности с 28 июля 2017 года в связи с ограблением компании 27 августа 2016 г. и понесенными вследствие этого большими убытками», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, отмечается в сообщении, падение спросов на туры в 2017 г. ухудшило и без того плачевное положение компании.

Отметим, что основными направлениями деятельности компании «Вектурия», которая работает на рынке с 2010 года, являлись Крым, Краснодарский край, Белоруссия, Абхазия, Кавказские Минеральные Воды.