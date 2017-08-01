Минфин РФ рассматривает введение минимальной розничной цены на табак

Москва, , 09:59 — REGNUM Табачные компании предложили Минфину ввести единые минимальные розничные цены на сигареты вместо расчета стоимости пачки сигарет в зависимо от минимальной цены. Предложения изучаются Минфином РФ, сообщает РБК со ссылкой на представителей министерства.

По его словам, это предложение требует всестороннего изучения, в связи с чем, в первую очередь, важно получить мнение Минздрава России. Ранее с предложением о введении минимальной цены по аналогии с минимальной ценой на бутылку водки выступили в Общественной палате в феврале 2017 года.

Идея содержится в отзыве палаты на проект концепции Минздрава по борьбе с курением с 2017 по 2020 год. Инициатива поддержана табачной компанией «Филип Моррис Интернэшнл».

Согласно инициативе, введение единой минимальной цены может способствовать «повышению эффективности контроля за дешевой нелегальной продукцией в розничной сети и выведению ее из оборота».

В настоящее время минимальные цены на пачку сигарет в России установлены индивидуально для каждого бренда и вида сигарет. Минимальная цена зависит от максимальной стоимости, установленной производителем на конкретную продукцию, и может достигать минимум 75% от нее.

Представитель вице-премьера РФ Игоря Шувалова подтвердил изданию получение письма от компании «Филип Моррис Интернэшнл» и добавил, что оно направлено в Минфин для проработки.