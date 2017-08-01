НКО Приморья, ЕАО и Приамурья получат президентские гранты на 15,4 млн

Владивосток, , 10:15 — REGNUM Президентские гранты на сумму более чем в 15,4 млн рублей получат некоммерческие организации Приморского края, а также Амурской и Еврейской автономной областей. Из 14 региональных НКО самую весомую поддержку в 4,9 млн рублей выделят на реабилитацию тигров и других редких животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморском крае президентские гранты получили 7 некоммерческих организаций. Самый крупный грант в 4,9 млн рублей получил Центр реабилитации тигров и других редких животных на реабилитацию и возвращение зверей в естественную среду обитания. Свыше 1,4 млн рублей выделят благотворительному фонду «Владмама» на поддержку детей с синдромом Дауна. Почти 1,3 млн рублей получит местное отделение Российского союза молодёжи.

НКО «Де-Фриз» выиграла грант на 947 тыс. рублей, Центр социальной адаптации детей и подростков «Школа дружбы» — почти 500 тыс. рублей, НКО «Рэм» — 425 тыс. рублей. Приморский филиал Всероссийского ордена Трудного Красного знамени «Общество слепых» — 227 тыс. рублей.

Самый крупный из пяти резидентских грантов в Амурской области получила общественная организация любителей животных «Остров спасения». На социализацию бездомных животных и сокращение их численности гуманными способами направлено свыше 1,524 млн рублей. Кроме того, 1,521 млн рублей получит региональная организация «Федерация рукопашного боя».

Общественная организация «Женсовет села Толстовка Тамбовского района» получит более 455 млн рублей, «Гражданская инициатива» — 377,7 млн рублей, благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства «Мама» — 355,7 млн рублей.

В Еврейской автономной области из восьми претендентов президентские гранты получили только две некоммерческие организации. Федерация аэро-йоги «Вертикаль» направит на охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и реабилитацию инвалидов более 1 млн рублей. Педагогическая ассоциация ЕАО получил чуть более 499 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 августа Фонд президентских грантов опубликовал полный список некоммерческих организаций, выигравших первый в 2017 году конкурс на получение господдержки на реализацию значимых общественных проектов. Гранты президента РФ на общую сумму в 2 млрд 250 млн рублей получили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны.