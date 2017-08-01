Суд по «Дому на Проломной» в Казани развернулся в неожиданную сторону

Казань, , 09:56 — REGNUM Арбитражный суд Татарии до 4 сентября 2017 года отложил рассмотрение вопроса изъятия и продажи с публичных торгов двух зданий-памятников в Казани. На сегодня оба здания на улице Баумана находятся в аварийном состоянии и требуют срочных работ по восстановлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

В рамках судебных слушаний выяснилось, что комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани в ООО «Дом на Проломной», выступающем ответчиком по делу, принадлежит 48% доли. Оставшиеся 52% доли в обществе принадлежат частным лицам. Доли были переданы в счёт долга, возникшего при строительстве гостиницы на улице Н. Ершова. Сумма долга — 28 млн рублей. Представитель ООО «Дом на Проломной» в судебном процессе заявил, что во время визита в Казань 15−20 августа учредитель планирует обсудить с властями города вопрос восстановления объектов культурного наследия. Ранее муниципалитет не участвовал в финансировании работ.

Из-за новых деталей рассмотрение дела было отложено, а комитет-совладелец был привлечён к участию в нём в качестве третьего лица.

По данным с публичной кадастровой карты, участки площадью 316 и 340 кв. м, на которых стоят дома-памятники, предназначены для размещения административных зданий. Общая кадастровая стоимость участков — около 8,78 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с иском к ООО «Дом на Проломной» в Арбитражный суд Татарии обратилось министерство культуры республики. Ведомство пытается изъять из собственности два здания, входящих в реестр объектов культурного наследия, а также участки под ними.

Если суд удовлетворит требования истца, то оба здания-памятника после изъятия будут проданы с публичных торгов с заключением охранных обязательств. Речь идёт о следующих объектах: «Дом В.И.Щетинкина, начало ХIХ в., построен в 1856—1857 гг.» и «Дом В.И. Щетинкина, 1841−1844 г.г.». Они стоят на улице Баумана рядом друг с другом.

Напомним, в апреле 2017 года Минкульт РТ уже пытался подать подобный иск, но своевременно не устранил недочёты, и он был возвращён истцу без рассмотрения. Свои требования в обоих исках министерство обосновывает тем, что нынешний собственник не соблюдает закон об охране культурного наследия и объекты приходят в аварийное состояние.

По данным министерства культуры республики, в регионе насчитывается более 450 различных объектов культурного наследия.